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Польша отказалась участвовать в антибаллистической коалиции - РИА Новости, 14.07.2026
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17:41 14.07.2026
Польша отказалась участвовать в антибаллистической коалиции

МО: Польша не имеет возможности принять участие в "антибаллистической коалиции"

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша не может принять участие в «антибаллистической коалиции».
  • Лидеры ряда европейских стран и Украина объявили о создании коалиции против баллистических ракет.
ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Польша не имеет возможности принять участие в так называемой "антибаллистической коалиции", следует из слов министра национальной обороны республики Владислава Косиняка-Камыша.
Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина в понедельник объявили о создании коалиции против баллистических ракет, они хотят разработать возможности против баллистических ракет и противоракетный потенциал.
«
"Это инициатива, за которой мы будем наблюдать. Если будет потенциал оружейных предприятий и они захотят в этом участвовать, то мы к этому открыты", - сказал Косиняк-Камыш журналистам.
"Если речь идет об антибаллистической инициативе, то мы принимаем участие в других инициативах", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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