Польша отказалась участвовать в антибаллистической коалиции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша не может принять участие в «антибаллистической коалиции».
- Лидеры ряда европейских стран и Украина объявили о создании коалиции против баллистических ракет.
ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Польша не имеет возможности принять участие в так называемой "антибаллистической коалиции", следует из слов министра национальной обороны республики Владислава Косиняка-Камыша.
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"Это инициатива, за которой мы будем наблюдать. Если будет потенциал оружейных предприятий и они захотят в этом участвовать, то мы к этому открыты", - сказал Косиняк-Камыш журналистам.
"Если речь идет об антибаллистической инициативе, то мы принимаем участие в других инициативах", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.