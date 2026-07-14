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Учения коалиции желающих пройдут в Польше, Турции и Румынии, заявил Стубб - РИА Новости, 14.07.2026
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10:53 14.07.2026
Учения коалиции желающих пройдут в Польше, Турции и Румынии, заявил Стубб

Стубб: военные учения коалиции желающих пройдут в Польше, Турции и Румынии

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Thomas MortАмериканские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Thomas Mort
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учения "коалиции желающих" пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
  • В маневрах примут участие 1,5 тысячи военнослужащих.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Учения "коалиции желающих" пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии с участием 1,5 тысяч военнослужащих, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что "коалиция желающих" в ближайшие месяцы проведет в соседних с Украиной странах военные учения.
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"В Польше пройдут учения сухопутных сил, противовоздушной обороны - в Румынии", - сказал Стубб на пресс-конференции, трансляцию которой вели финские СМИ.
Морская часть учений, по словам финского президента, запланирована в Турции. В маневрах примут участие 1,5 тысячи военнослужащих сухопутных сил, добавил он.
По итогам встречи "коалиции желающих" в сентябре 2025 года Макрон заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
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