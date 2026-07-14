Учения коалиции желающих пройдут в Польше, Турции и Румынии, заявил Стубб

"В Польше пройдут учения сухопутных сил, противовоздушной обороны - в Румынии", - сказал Стубб на пресс-конференции, трансляцию которой вели финские СМИ.

По итогам встречи "коалиции желающих" в сентябре 2025 года Макрон заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.