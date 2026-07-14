Польша пока не будет поставлять вооружение Украине, заявил Туск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша пока не будет поставлять вооружение Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
- Ранее Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК Patriot и уступила свою очередь на покупку таких ракет в США, сообщили представители польских властей.
ВАРШАВА, 14 июл - РИА Новости. Польша пока не будет поставлять вооружение Украине, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
Ранее вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК Patriot, которые были куплены Варшавой для создания системы противовоздушной обороны. А глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Польша в свое время уступила свою очередь на покупку в США ракет ЗРК Patriot Украине.
"На данный момент не предусмотрено очередных поставок техники на Украину", - сказал Туск, отвечая на вопрос о недавней поставке Киеву ракет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.