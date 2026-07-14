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Польша пока не будет поставлять вооружение Украине, заявил Туск - РИА Новости, 14.07.2026
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10:18 14.07.2026 (обновлено: 10:31 14.07.2026)
Польша пока не будет поставлять вооружение Украине, заявил Туск

Туск: Польша пока не будет поставлять вооружение Украине

© REUTERS / Tom NicholsonПремьер-министр Польши Дональд Туск во время прибытия на саммит "Коалиции желающих" в Париже. 13 июля 2026
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время прибытия на саммит Коалиции желающих в Париже. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время прибытия на саммит "Коалиции желающих" в Париже. 13 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша пока не будет поставлять вооружение Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
  • Ранее Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК Patriot и уступила свою очередь на покупку таких ракет в США, сообщили представители польских властей.
ВАРШАВА, 14 июл - РИА Новости. Польша пока не будет поставлять вооружение Украине, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
Ранее вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК Patriot, которые были куплены Варшавой для создания системы противовоздушной обороны. А глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Польша в свое время уступила свою очередь на покупку в США ракет ЗРК Patriot Украине.
"На данный момент не предусмотрено очередных поставок техники на Украину", - сказал Туск, отвечая на вопрос о недавней поставке Киеву ракет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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