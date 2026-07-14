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В Карелии ищут двух пропавших детей - РИА Новости, 14.07.2026
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14:40 14.07.2026 (обновлено: 15:03 14.07.2026)
В Карелии ищут двух пропавших детей

В Карелии ищут пропавших брата и сестру из Кондопоги

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Шеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Карелии ищут 11-летнего мальчика и его 13-летнюю сестру, местонахождение которых неизвестно с понедельника, 13 июля.
  • Ориентировка описывает одежду детей: мальчик был в черной футболке и синих брюках, девочка — в белой футболке и розовых шортах, с темно-синим рюкзаком с розовыми единорогами.
  • Поисковики отряда «ЛизаАлерт» проверяют информацию о том, что похожих подростков видели идущими по трассе «Кола» в сторону Петрозаводска.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика и его 13-летнюю сестру, местонахождение которых неизвестно с понедельника, ищут в Карелии, сообщили РИА Новости в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".
"Идут поиски подростков 11 и 13 лет, это брат и сестра из Кондопоги. Их местонахождение неизвестно с понедельника 13 июля", - сказали в отряде.
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Согласно ориентировке, мальчик был одет в черную футболку и синие брюки, а девочка в белую футболку и розовые шорты, у нее был темно-синий рюкзак с розовыми единорогами.
Под публикацией информации о поиске детей на странице отряда в соцсети "ВКонтакте" один из пользователей оставил комментарий, в котором указал, что якобы видел похожих подростков, идущих по трассе "Кола" в сторону Петрозаводска в 5 утра.
"Наши добровольцы ведут поиски и в Кондопоге, и в Петрозаводске, и в лесу, и по трассе. Данное свидетельство сейчас проверяется поисковиками", - уточнили в "ЛизаАлерт".
По информации пресс-службы прокуратуры Карелии, в настоящее время правоохранительные органы устанавливают место нахождения несовершеннолетних.
"Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход проведения поисковых мероприятий", - отметили в ведомстве, добавив, что планируется дать оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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