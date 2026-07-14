В Карелии ищут двух пропавших детей

Краткий пересказ от РИА ИИ В Карелии ищут 11-летнего мальчика и его 13-летнюю сестру, местонахождение которых неизвестно с понедельника, 13 июля.

Ориентировка описывает одежду детей: мальчик был в черной футболке и синих брюках, девочка — в белой футболке и розовых шортах, с темно-синим рюкзаком с розовыми единорогами.

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» проверяют информацию о том, что похожих подростков видели идущими по трассе «Кола» в сторону Петрозаводска.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика и его 13-летнюю сестру, местонахождение которых неизвестно с понедельника, ищут в Карелии, сообщили РИА Новости в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".

"Идут поиски подростков 11 и 13 лет, это брат и сестра из Кондопоги . Их местонахождение неизвестно с понедельника 13 июля", - сказали в отряде.

Согласно ориентировке, мальчик был одет в черную футболку и синие брюки, а девочка в белую футболку и розовые шорты, у нее был темно-синий рюкзак с розовыми единорогами.

Под публикацией информации о поиске детей на странице отряда в соцсети "ВКонтакте" один из пользователей оставил комментарий, в котором указал, что якобы видел похожих подростков, идущих по трассе "Кола" в сторону Петрозаводска в 5 утра.

"Наши добровольцы ведут поиски и в Кондопоге, и в Петрозаводске, и в лесу, и по трассе. Данное свидетельство сейчас проверяется поисковиками", - уточнили в "ЛизаАлерт".

По информации пресс-службы прокуратуры Карелии, в настоящее время правоохранительные органы устанавливают место нахождения несовершеннолетних.