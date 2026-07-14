Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае третий день ищут 13-летнего подростка - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 14.07.2026
В Алтайском крае третий день ищут 13-летнего подростка

В Алтайском крае третий день ищут 13-летнего мальчика

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Алтайском крае третий день ищут тринадцатилетнего мальчика.
  • Он ушел из дома 12 июля в 07:30.
  • Сообщить о его месте нахождения можно по телефонам: 8-913-994-07-43, 8-996-701-31-35.
БАРНАУЛ, 14 июл – РИА Новости. Тринадцатилетнего мальчика третий день ищут в Алтайском крае, сообщили в отделении национального центра "СпасАлтай22".
"Пропал подросток… 13 лет. 12.07.2026 г. в 07.30 ушел из дома по адресу: ул. Тургенева, д. 82а (Бийск - ред.), и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
Сообщить о месте нахождения мальчика можно по телефонам: 8-913-994-07-43, 8-996-701-31-35.
"Людям, владеющим информацией, просьба связаться по номеру телефона, указанному в ориентировке", - добавляется в сообщении.
Обстановка в селе Кын Пермского края во время подтоплений - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Художницу, которую унесло потоками воды в Пермском крае, ищут третьи сутки
13 июля, 13:28
 
ПроисшествияАлтайский крайБийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала