В Алтайском крае третий день ищут 13-летнего подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Алтайском крае третий день ищут тринадцатилетнего мальчика.
- Он ушел из дома 12 июля в 07:30.
- Сообщить о его месте нахождения можно по телефонам: 8-913-994-07-43, 8-996-701-31-35.
БАРНАУЛ, 14 июл – РИА Новости. Тринадцатилетнего мальчика третий день ищут в Алтайском крае, сообщили в отделении национального центра "СпасАлтай22".
Сообщить о месте нахождения мальчика можно по телефонам: 8-913-994-07-43, 8-996-701-31-35.
"Людям, владеющим информацией, просьба связаться по номеру телефона, указанному в ориентировке", - добавляется в сообщении.