В Алтайском крае третий день ищут 13-летнего подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Алтайском крае третий день ищут тринадцатилетнего мальчика.

Он ушел из дома 12 июля в 07:30.

Сообщить о его месте нахождения можно по телефонам: 8-913-994-07-43, 8-996-701-31-35.

БАРНАУЛ, 14 июл – РИА Новости. Тринадцатилетнего мальчика третий день ищут в Алтайском крае, сообщили в отделении национального центра "СпасАлтай22".

"Пропал подросток… 13 лет. 12.07.2026 г. в 07.30 ушел из дома по адресу: ул. Тургенева, д. 82а ( Бийск - ред.), и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении

Сообщить о месте нахождения мальчика можно по телефонам: 8-913-994-07-43, 8-996-701-31-35.