В Приморье рассказали о состоянии пострадавших при обрушении пирса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В бухте Муравьиная в городе Артеме Приморского края обрушился пирс.
- При обрушении пострадали четверо, среди них трое детей, троих госпитализировали в Артемовскую горбольницу.
- Двое подростков успешно прооперированы, одному операция не потребовалась, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Подростки, пострадавшие при обрушении пирса в бухте Муравьиная в Приморье, идут на поправку, одного из них выпишут через несколько дней, сообщает минздрав Приморья.
В понедельник прокуратура сообщила, что обрушился пирс в бухте Муравьиная в городе Артеме Приморского края. В СУСК региона рассказали, что при обрушении пострадали четверо, среди них трое детей. Троих пострадавших – 16, 15 и 14 лет – госпитализировали в Артемовскую горбольницу. Возбуждено уголовное дело. В минздраве сообщали, что двух подростков успешно прооперировали, одному операция не потребовалась.
"Помощь потребовалась 14-летнему подростку, который получил рваную рану бедра. Состояние ребенка удовлетворительное. Мальчик останется под наблюдением медиков в стационаре еще несколько дней, после чего будет выписан домой на амбулаторное наблюдение", – говорится в сообщении минздрава.
Второй пострадавший, 16-летний мальчик, потерял четвертый палец левой стопы. Его состояние оценивается врачами как средней тяжести.
"Пациент остается под наблюдением медиков в стационаре. После стабилизации его выпишут домой на амбулаторное наблюдение", – заявили в региональном минздраве.
Очевидцы рассказали о пирсе, обрушившемся в Приморье
13 июля, 11:21