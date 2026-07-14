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В Приморье рассказали о состоянии пострадавших при обрушении пирса - РИА Новости, 14.07.2026
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08:17 14.07.2026 (обновлено: 08:19 14.07.2026)
В Приморье рассказали о состоянии пострадавших при обрушении пирса

Пострадавшие при обрушении пирса в Приморье идут на поправку

© РИА Новости / Прокуратура РФ | Перейти в медиабанкПирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края
Пирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Прокуратура РФ
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Пирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В бухте Муравьиная в городе Артеме Приморского края обрушился пирс.
  • При обрушении пострадали четверо, среди них трое детей, троих госпитализировали в Артемовскую горбольницу.
  • Двое подростков успешно прооперированы, одному операция не потребовалась, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Подростки, пострадавшие при обрушении пирса в бухте Муравьиная в Приморье, идут на поправку, одного из них выпишут через несколько дней, сообщает минздрав Приморья.
В понедельник прокуратура сообщила, что обрушился пирс в бухте Муравьиная в городе Артеме Приморского края. В СУСК региона рассказали, что при обрушении пострадали четверо, среди них трое детей. Троих пострадавших – 16, 15 и 14 лет – госпитализировали в Артемовскую горбольницу. Возбуждено уголовное дело. В минздраве сообщали, что двух подростков успешно прооперировали, одному операция не потребовалась.
"Помощь потребовалась 14-летнему подростку, который получил рваную рану бедра. Состояние ребенка удовлетворительное. Мальчик останется под наблюдением медиков в стационаре еще несколько дней, после чего будет выписан домой на амбулаторное наблюдение", – говорится в сообщении минздрава.
Второй пострадавший, 16-летний мальчик, потерял четвертый палец левой стопы. Его состояние оценивается врачами как средней тяжести.
"Пациент остается под наблюдением медиков в стационаре. После стабилизации его выпишут домой на амбулаторное наблюдение", – заявили в региональном минздраве.
Пирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Очевидцы рассказали о пирсе, обрушившемся в Приморье
13 июля, 11:21
 
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