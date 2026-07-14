Пирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края

Пирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края

В Приморье рассказали о состоянии пострадавших при обрушении пирса

Краткий пересказ от РИА ИИ В бухте Муравьиная в городе Артеме Приморского края обрушился пирс.

При обрушении пострадали четверо, среди них трое детей, троих госпитализировали в Артемовскую горбольницу.

Двое подростков успешно прооперированы, одному операция не потребовалась, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Подростки, пострадавшие при обрушении пирса в бухте Муравьиная в Приморье, идут на поправку, одного из них выпишут через несколько дней, сообщает минздрав Приморья.

В понедельник прокуратура сообщила, что обрушился пирс в бухте Муравьиная в городе Артеме Приморского края . В СУСК региона рассказали, что при обрушении пострадали четверо, среди них трое детей. Троих пострадавших – 16, 15 и 14 лет – госпитализировали в Артемовскую горбольницу. Возбуждено уголовное дело. В минздраве сообщали, что двух подростков успешно прооперировали, одному операция не потребовалась.

"Помощь потребовалась 14-летнему подростку, который получил рваную рану бедра. Состояние ребенка удовлетворительное. Мальчик останется под наблюдением медиков в стационаре еще несколько дней, после чего будет выписан домой на амбулаторное наблюдение", – говорится в сообщении минздрава.

Второй пострадавший, 16-летний мальчик, потерял четвертый палец левой стопы. Его состояние оценивается врачами как средней тяжести.