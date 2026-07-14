В Госдуме рассказали о системе поддержки участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия выстраивает систему поддержки участников СВО и членов их семей.
- Законы расширяют круг получателей мер поддержки и решают вопросы медицинской реабилитации, трудоустройства, образования, санаторно-курортного лечения, психологической помощи.
- Президент России Владимир Путин поручил регионам содействовать приоритетному трудоустройству участников СВО.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия последовательно выстраивает целостную систему поддержки участников СВО и членов их семей, заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
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"Россия последовательно выстраивает целостную систему поддержки участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей", - сказал Фролова "Парламентской газете".
По ее словам, принимаются законы, которые расширяют круг получателей мер поддержки, упрощают оформление установленных гарантий, закрепляют новые социальные права, а также решают вопросы медицинской реабилитации, трудоустройства, образования, санаторно-курортного лечения, психологической помощи.
Депутат подчеркнула, что забота о защитниках отечества - это не просто элемент социальной политики, а проявление государственной ответственности и уважения к их подвигу.
Президент России Владимир Путин в мае поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников СВО.
В России заработают несколько новых законов по поддержке участников СВО
21 декабря 2025, 12:04