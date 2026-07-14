Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о системе поддержки участников СВО - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 14.07.2026
В Госдуме рассказали о системе поддержки участников СВО

Депутат Фролова: Россия выстраивает целостную систему поддержки участников СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выстраивает систему поддержки участников СВО и членов их семей.
  • Законы расширяют круг получателей мер поддержки и решают вопросы медицинской реабилитации, трудоустройства, образования, санаторно-курортного лечения, психологической помощи.
  • Президент России Владимир Путин поручил регионам содействовать приоритетному трудоустройству участников СВО.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия последовательно выстраивает целостную систему поддержки участников СВО и членов их семей, заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
«

"Россия последовательно выстраивает целостную систему поддержки участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей", - сказал Фролова "Парламентской газете".

По ее словам, принимаются законы, которые расширяют круг получателей мер поддержки, упрощают оформление установленных гарантий, закрепляют новые социальные права, а также решают вопросы медицинской реабилитации, трудоустройства, образования, санаторно-курортного лечения, психологической помощи.
Депутат подчеркнула, что забота о защитниках отечества - это не просто элемент социальной политики, а проявление государственной ответственности и уважения к их подвигу.
Президент России Владимир Путин в мае поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников СВО.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В России заработают несколько новых законов по поддержке участников СВО
21 декабря 2025, 12:04
 
ОбществоРоссияТамара ФроловаВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала