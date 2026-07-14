Пленный рассказал, как ВСУ замаскировали блиндаж телом сослуживца

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военнослужащие использовали тело сослуживца для маскировки блиндажа на линии боевого соприкосновения.

Пленный Валерий Мазур объяснил, что это было сделано, чтобы российские операторы БПЛА подумали, что позиция брошена.

ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские военнослужащие использовали тело сослуживца для маскировки блиндажа на линии боевого соприкосновения, рассказал РИА Новости пленный 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" Валерий Мазур.

По его словам, вход в блиндаж представлял собой небольшую дырку в земле, над которой положили тело своего сослуживца.

"Никто не мог подумать, что там (в блиндаже - ред.) кто-то живет", — рассказал пленный.

Мазур объяснил, что это было сделано, чтобы российские операторы БПЛА, проводя разведку, подумали, что позиция брошена.