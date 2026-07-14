Пленный рассказал, как ВСУ замаскировали блиндаж телом сослуживца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военнослужащие использовали тело сослуживца для маскировки блиндажа на линии боевого соприкосновения.
- Пленный Валерий Мазур объяснил, что это было сделано, чтобы российские операторы БПЛА подумали, что позиция брошена.
ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские военнослужащие использовали тело сослуживца для маскировки блиндажа на линии боевого соприкосновения, рассказал РИА Новости пленный 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" Валерий Мазур.
По его словам, вход в блиндаж представлял собой небольшую дырку в земле, над которой положили тело своего сослуживца.
"Никто не мог подумать, что там (в блиндаже - ред.) кто-то живет", — рассказал пленный.
Мазур объяснил, что это было сделано, чтобы российские операторы БПЛА, проводя разведку, подумали, что позиция брошена.
Он рассказал, что сдался в плен по пути на новую позицию: встретил российский бойцов и вышел к ним с поднятыми руками.
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