Рейтинг@Mail.ru
Тренер перечислила главные плюсы занятий пилатесом - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 14.07.2026 (обновлено: 16:40 14.07.2026)
Тренер перечислила главные плюсы занятий пилатесом

Тренер Новая: пилатес помогает бороться с болями в суставах и укрепляет мышцы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПилатес
Пилатес - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Пилатес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пилатес помогает бороться с болями в суставах, так как укрепляет мышцы и развивает координацию, рассказала тренер Рина Новая.
  • Цигун может быть полезен при хронических болях в суставах, так как снижает мышечные спазмы, улучшает кровообращение и питание суставов.
  • Йога является эффективной методикой для здоровья суставов, особенно специализированная йога-терапия или хатха-йога.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пилатес лучше всего помогает бороться с болями в суставах, так как эта система упражнений укрепляет мышцы и развивает координацию, рассказала тренер Рина Новая.
"Пилатес - западная система упражнений. Фокусируется на укреплении глубоких мышц, развитии координации. Польза: точечно воздействует на проблемную зону, стабилизирует сустав. Рекомендуется заниматься пилатесом при боли в тазу, пояснице и коленях", - сказала Новая в беседе с NEWS.ru.
Занятия йогой на пляже - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Йога-гуру рассказал о пользе медитации
9 июня, 02:24
По словам тренера, правильно подобранная физическая активность в целом помогает в терапии суставов, улучшая подвижность, снижая болевые ощущения и укрепляя мышечный каркас. При хронических болях, например в коленях и тазобедренных суставах, может быть полезен цигун - он снижает мышечные спазмы, улучшает кровообращение и питание суставов, учит находить напряжение в теле, подчеркнула Новая.
Специалист отметила, что йога - еще одна эффективная методика для здоровья суставов. Людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата лучше отдавать предпочтение специализированной йога-терапии или хатха-йоге, добавила Новая. Главные плюсы этой системы: бережное увеличение амплитуды движений, снижение уровня стресса и мягкое растяжение околосуставных связок, пояснила тренер.
"Йога сочетает статические позы, дыхательные упражнения, медитативные техники. При болях в суставах нужно избегать скручиваний, прогибов, поз с опорой на больной сустав... Польза: без сильной нагрузки йога увеличивает амплитуду движений, улучшает эмоциональное состояние, снижая кортизол, ускоряет восстановление тканей. Рекомендовано при остеоартрите коленного сустава", - заключила Новая.
Прохожие во время прогулки в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Эксперт напомнил о пользе прогулок для сердца и нервов
6 июля, 16:48
 
Здоровье - ОбществоЗдоровьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала