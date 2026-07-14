Тренер перечислила главные плюсы занятий пилатесом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пилатес помогает бороться с болями в суставах, так как укрепляет мышцы и развивает координацию, рассказала тренер Рина Новая.
- Цигун может быть полезен при хронических болях в суставах, так как снижает мышечные спазмы, улучшает кровообращение и питание суставов.
- Йога является эффективной методикой для здоровья суставов, особенно специализированная йога-терапия или хатха-йога.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пилатес лучше всего помогает бороться с болями в суставах, так как эта система упражнений укрепляет мышцы и развивает координацию, рассказала тренер Рина Новая.
"Пилатес - западная система упражнений. Фокусируется на укреплении глубоких мышц, развитии координации. Польза: точечно воздействует на проблемную зону, стабилизирует сустав. Рекомендуется заниматься пилатесом при боли в тазу, пояснице и коленях", - сказала Новая в беседе с NEWS.ru.
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По словам тренера, правильно подобранная физическая активность в целом помогает в терапии суставов, улучшая подвижность, снижая болевые ощущения и укрепляя мышечный каркас. При хронических болях, например в коленях и тазобедренных суставах, может быть полезен цигун - он снижает мышечные спазмы, улучшает кровообращение и питание суставов, учит находить напряжение в теле, подчеркнула Новая.
Специалист отметила, что йога - еще одна эффективная методика для здоровья суставов. Людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата лучше отдавать предпочтение специализированной йога-терапии или хатха-йоге, добавила Новая. Главные плюсы этой системы: бережное увеличение амплитуды движений, снижение уровня стресса и мягкое растяжение околосуставных связок, пояснила тренер.
"Йога сочетает статические позы, дыхательные упражнения, медитативные техники. При болях в суставах нужно избегать скручиваний, прогибов, поз с опорой на больной сустав... Польза: без сильной нагрузки йога увеличивает амплитуду движений, улучшает эмоциональное состояние, снижая кортизол, ускоряет восстановление тканей. Рекомендовано при остеоартрите коленного сустава", - заключила Новая.