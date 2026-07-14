Песков ответил на заявление Мерца о гарантиях безопасности для Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ Разработка гарантий безопасности для Украины без России невозможна, заявил Песков.

Если европейцы действительно на этом настаивают, то их участие в урегулировании конфликта исключено.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Разработка гарантий безопасности для Украины без России невозможна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца , выступившего против включения Москвы в этот процесс.

"Такое заявление <...> свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Если они <...> настаивают на ней, это абсолютно исключает возможность их участия в процессе урегулирования", — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне МИД вызвал посла ФРГ Александра Ламбсдорффа и заявил ему о недопустимости участия Берлина в атаках Киева на российские гражданские объекты. Там отметили, что это касается не только поставок вооружений и двусторонних соглашений, но и производства разведывательных и ударных дронов, зенитных ракет и реактивных боеприпасов.

В целом Германия показывает все большую вовлеченность в конфликт. На минувшей неделе НАТО приняла декларацию о выделении Украине военной помощи на 70 миллиардов евро в нынешнем и следующем году. При этом ФРГ выразила готовность внести самый большой среди членов альянса индивидуальный взнос.