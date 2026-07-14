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Песков ответил на заявление Мерца о гарантиях безопасности для Киева - РИА Новости, 14.07.2026
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13:09 14.07.2026 (обновлено: 14:05 14.07.2026)
Песков ответил на заявление Мерца о гарантиях безопасности для Киева

Песков раскритиковал заявление Мерца о разработке гарантий для Украины без РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разработка гарантий безопасности для Украины без России невозможна, заявил Песков.
  • Если европейцы действительно на этом настаивают, то их участие в урегулировании конфликта исключено.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Разработка гарантий безопасности для Украины без России невозможна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца, выступившего против включения Москвы в этот процесс.
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"Такое заявление <...> свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Если они <...> настаивают на ней, это абсолютно исключает возможность их участия в процессе урегулирования", — подчеркнул представитель Кремля.
Накануне МИД вызвал посла ФРГ Александра Ламбсдорффа и заявил ему о недопустимости участия Берлина в атаках Киева на российские гражданские объекты. Там отметили, что это касается не только поставок вооружений и двусторонних соглашений, но и производства разведывательных и ударных дронов, зенитных ракет и реактивных боеприпасов.
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В целом Германия показывает все большую вовлеченность в конфликт. На минувшей неделе НАТО приняла декларацию о выделении Украине военной помощи на 70 миллиардов евро в нынешнем и следующем году. При этом ФРГ выразила готовность внести самый большой среди членов альянса индивидуальный взнос.
Тогда же на полях саммита Берлин и Киев подписали соглашение о совместном производстве беспилотников BARS. А после того как президент США пообещал Владимиру Зеленскому выдать лицензию на ракеты Patriot, СМИ писали, что собирать их будут в Германии, а не на Украине.
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