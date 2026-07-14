Песков назвал введение санкций против мессенджера "Макс" абсурдом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции против мессенджера "Макс" абсурдными действиями, демонстрирующими репрессивный характер стран Европы.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва считает введение санкций против мессенджера "Макс" абсурдными действиями, это показывает репрессивный характер стран Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс". В компании VK заявил РИА Новости, что санкции ЕС не влияют на работу компании, включая "Макс", сервисы доступны пользователям в привычном режиме.
"Мы также не приемлем и считаем введение санкций против мессенджера абсолютно абсурдными действиями, которые показывают, собственно, репрессивный характер тех, кто принимает такие санкции", - сказал Песков журналистам, комментируя введенные санкции.
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13 июля, 13:02