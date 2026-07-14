Песков прокомментировал заявление Мерца о гарантиях безопасности по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сформулировать гарантии безопасности по Украине без участия России невозможно.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не будет участвовать в разработке механизмов гарантий безопасности для Украины.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сформулировать гарантии безопасности по Украине без участия России невозможно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже заявил, что Россия не будет участвовать в разработке механизмов гарантий безопасности для Украины.
"Заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно", - сказал Песков журналистам.
Мерц выступил с призывом к переговорам по Украине
13 июля, 22:19