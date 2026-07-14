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Песков прокомментировал заявление Мерца о гарантиях безопасности по Украине - РИА Новости, 14.07.2026
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12:45 14.07.2026 (обновлено: 12:48 14.07.2026)
Песков прокомментировал заявление Мерца о гарантиях безопасности по Украине

Песков: сформулировать гарантии безопасности по Украине без России невозможно

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сформулировать гарантии безопасности по Украине без участия России невозможно.
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не будет участвовать в разработке механизмов гарантий безопасности для Украины.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сформулировать гарантии безопасности по Украине без участия России невозможно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже заявил, что Россия не будет участвовать в разработке механизмов гарантий безопасности для Украины.
"Заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно", - сказал Песков журналистам.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита Коалиции желающих в Париже. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Мерц выступил с призывом к переговорам по Украине
13 июля, 22:19
 
РоссияВ миреУкраинаГерманияФридрих МерцДмитрий Песков
 
 
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