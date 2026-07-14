Россия будет всемерно развивать отношения с Азербайджаном, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия будет всемерно развивать отношения с Азербайджаном, заявил Дмитрий Песков.
- По его словам, Россия придерживается прагматичного подхода в развитии отношений с Азербайджаном.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия будет всемерно развивать отношения с Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь мы придерживаемся прагматичного подхода. И мы считаем, что мы должны всемерно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан", - сказал Песков журналистам.