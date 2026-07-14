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Россия адаптировалась к санкциям, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2026
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12:42 14.07.2026 (обновлено: 12:45 14.07.2026)
Россия адаптировалась к санкциям, заявил Песков

Песков: Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций и научилась их обходить, заявил Песков.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций против страны и научилась их обходить, будет делать это и впредь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Великобритания 13 июля ввела санкции против 23 россиян, в том числе за якобы нежелательную кибердеятельность.
"Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь", - сказал Песков журналистам.
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