Россия адаптировалась к санкциям, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций и научилась их обходить, заявил Песков.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций против страны и научилась их обходить, будет делать это и впредь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Великобритания 13 июля ввела санкции против 23 россиян, в том числе за якобы нежелательную кибердеятельность.
"Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций. Будем делать это и впредь", - сказал Песков журналистам.
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13 июля, 18:07