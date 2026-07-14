Путин во вторник проведет встречу с главой Якутии Николаевым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.
- Дмитрий Песков отметил, что у президента нет публичных мероприятий, за исключением встречи с главой республики Саха.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня нет публичных мероприятий у президента, за исключением его встречи с главой республики Саха Айсеном Николаевым", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Путин еженедельно занимается региональной проблематикой, назвал Якутию важным регионом, в том числе и с экономической точки зрения.
"Поэтому предстоит серьезный разговор", - заключил Песков.
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