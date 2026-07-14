Путин во вторник проведет встречу с главой Якутии Николаевым

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин еженедельно занимается региональной проблематикой, назвал Якутию важным регионом, в том числе и с экономической точки зрения.