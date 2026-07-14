Раскрыт риск для обеих сторон при переводах с карты на карту

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"При переводе денежных средств на банковскую карту физического лица плательщик далеко не всегда понимает, кому именно фактически направляются деньги и как они будут использованы в дальнейшем. Если получатель окажется связан с экстремистской или террористической деятельностью, перевод может вызвать интерес правоохранительных органов", — предупредил эксперт.