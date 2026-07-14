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Раскрыт риск для обеих сторон при переводах с карты на карту - РИА Новости, 14.07.2026
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03:18 14.07.2026
Раскрыт риск для обеих сторон при переводах с карты на карту

Юрист Хаминский предостерег от переводов денег с карты на карту

© Shutterstock/FOTODOM / TippaPattДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / TippaPatt
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переводы с карты на карту несут риски для плательщика и получателя, особенно при отправке денег незнакомому лицу.
  • Если получатель перевода связан с экстремистской или террористической деятельностью, это может привлечь внимание правоохранительных органов.
  • При оплате незнакомому лицу за товары или услуги рекомендуется сохранять подтверждения: чеки, переписку, скриншоты.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Переводы с карты на карту несут риски как для плательщика, так и для получателя, особенно если деньги отправляются незнакомому лицу. О том, чем это может грозить, агентству "Прайм" рассказал юрист Александр Хаминский.
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"При переводе денежных средств на банковскую карту физического лица плательщик далеко не всегда понимает, кому именно фактически направляются деньги и как они будут использованы в дальнейшем. Если получатель окажется связан с экстремистской или террористической деятельностью, перевод может вызвать интерес правоохранительных органов", — предупредил эксперт.
По его словам, при оплате незнакомому лицу за товары или услуги стоит сохранять подтверждения — чеки, переписку, скриншоты. В трудовых отношениях переводы зарплаты на личные карты могут быть расценены как попытка скрыть реальные выплаты, что грозит доначислением налогов и штрафов. Также налоговые органы проверяют переводы на личные карты на предмет незарегистрированной предпринимательской деятельности.
Хаминский советует использовать официальные способы расчётов и оформлять доходы по закону.
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