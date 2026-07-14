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США провалили план производства артснарядов после их поставок Украине - РИА Новости, 14.07.2026
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21:17 14.07.2026 (обновлено: 22:09 14.07.2026)
США провалили план производства артснарядов после их поставок Украине

США провалили план выпуска 155-мм снарядов из-за высоких темпов поставок Киеву

© AP Photo / Andreea AlexandruАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Американские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США не смогли резко нарастить производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров из-за высоких темпов поставок Украине, следует из доклада военной инспекции Пентагона.
  • Как отмечается, вместо целевого показателя в сто тысяч снарядов в месяц им удалось достичь роста всего лишь до 36 тысяч.
  • Всего же за последние четыре года запасы этих снарядов сократились более чем на 3,6 миллиона, признали авторы документа.
ВАШИНГТОН, 14 июля — РИА Новости. Американский ВПК провалил план по резкому наращиванию производства артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров из-за высоких темпов поставок Украине, говорится в докладе, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Предприятие <...> не произвело ни одной металлической части снаряда, которая соответствовала бы требованиям контракта", — признали в военной инспекции Пентагона.
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В итоге вместо поставленной цели в сто тысяч снарядов в месяц по состоянию на март удалось достичь роста производства всего лишь до 36 тысяч.
"Расходы в 469 миллионов долларов могли бы быть использованы на другие приоритеты армии или Министерства войны", — заключили авторы доклада.
Эти средства армия потратила на новый завод в Меските, который должен был выпускать 30 тысяч металлических частей снарядов в месяц. Всего же, как отмечается, в рамках президентских пакетов помощи Штаты предоставили Киеву более трех миллионов снарядов.
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"Таким образом, количество 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из запасов Министерства войны сократилось в общей сложности более чем на 3,6 миллиона за последние четыре года", — говорится в изученном агентством документе.
Москва считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Власти не раз подчеркивали, что любые подобные грузы станут для России законной военной целью. В Кремле заявляли, что накачивание ВСУ оружием никак не способствует завершению конфликта и, напротив, ведет к его эскалации.
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