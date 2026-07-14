Краткий пересказ от РИА ИИ США не смогли резко нарастить производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров из-за высоких темпов поставок Украине, следует из доклада военной инспекции Пентагона.

Как отмечается, вместо целевого показателя в сто тысяч снарядов в месяц им удалось достичь роста всего лишь до 36 тысяч.

Всего же за последние четыре года запасы этих снарядов сократились более чем на 3,6 миллиона, признали авторы документа.

ВАШИНГТОН, 14 июля — РИА Новости. Американский ВПК провалил план по резкому наращиванию производства артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров из-за высоких темпов поставок Украине, говорится в докладе, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Предприятие <...> не произвело ни одной металлической части снаряда, которая соответствовала бы требованиям контракта", — признали в военной инспекции Пентагона

В итоге вместо поставленной цели в сто тысяч снарядов в месяц по состоянию на март удалось достичь роста производства всего лишь до 36 тысяч.

"Расходы в 469 миллионов долларов могли бы быть использованы на другие приоритеты армии или Министерства войны", — заключили авторы доклада.

Эти средства армия потратила на новый завод в Меските , который должен был выпускать 30 тысяч металлических частей снарядов в месяц. Всего же, как отмечается, в рамках президентских пакетов помощи Штаты предоставили Киеву более трех миллионов снарядов.

"Таким образом, количество 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из запасов Министерства войны сократилось в общей сложности более чем на 3,6 миллиона за последние четыре года", — говорится в изученном агентством документе.