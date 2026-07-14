Сенаторы потребовали от Пентагона отчет по удару по школе в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа из 25 американских сенаторов потребовала от Пентагона предоставить конгрессу результаты расследования удара США по школе для девочек в иранском округе Минаб.
- Расследование удара было завершено и передано руководству Пентагона еще в апреле, однако его результаты до сих пор не опубликованы.
- Сенаторы потребовали предоставить полный отчет до 20 июля, подготовить его незасекреченную версию для публикации, представить план устранения выявленных недостатков и провести для законодателей брифинг.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Группа из 25 американских сенаторов потребовала от Пентагона предоставить конгрессу результаты расследования удара США по школе для девочек в иранском округе Минаб, жертвами которого стали свыше 120 детей, следует из письма законодателей, с которым ознакомилось РИА Новости.
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"Министерство должно безотлагательно предоставить конгрессу полный текст расследования без каких-либо сокращений, а также представить конкретный план (дальнейших действий - ред.)", - говорится в письме главе Пентагона Питу Хегсету и командующему Центральным командованием ВС США адмиралу Брэду Куперу.
Согласно письму, расследование удара было завершено и передано руководству Пентагона еще в апреле, однако его результаты до сих пор не опубликованы.
Сенаторы потребовали предоставить конгрессу полный отчет до 20 июля, подготовить его незасекреченную версию для публикации, представить план устранения выявленных недостатков и провести для законодателей брифинг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день бомбардировок под удар попала школа для девочек в округе Минаб на юге Ирана. В результате этой атаки, по предварительным данным, погибли около 120 детей и не менее 175 человек в общей сложности.