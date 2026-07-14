Сенаторы потребовали от Пентагона отчет по удару по школе в Иране

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Группа из 25 американских сенаторов потребовала от Пентагона предоставить конгрессу результаты расследования удара США по школе для девочек в иранском округе Минаб, жертвами которого стали свыше 120 детей, следует из письма законодателей, с которым ознакомилось РИА Новости.