В Камышловском районе Свердловской области подтопило более ста домов

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"В селе Калиновское подтоплено 175 приусадебных участков и 36 жилых домов. В зоне подтопления находятся 57 жителей, включая 12 детей. Два человека эвакуировались самостоятельно. В селе Обуховское зафиксировано подтопление 110 приусадебных участков и 76 жилых домов. В зоне подтопления находится 253 жителя, из них 53 ребенка. Один человек госпитализирован в Камышловскую ЦРБ" - написал Макарян на своей странице в соцсети "ВКонтакте".