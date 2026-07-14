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В Камышловском районе Свердловской области подтопило более ста домов - РИА Новости, 14.07.2026
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16:05 14.07.2026
В Камышловском районе Свердловской области подтопило более ста домов

В Камышловском районе Свердловской области паводком подтопило более ста домов

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПаводок в Свердловской области
Паводок в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Паводок в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Камышловском районе Свердловской области подтоплено более 100 частных жилых домов и свыше 200 приусадебных участков из-за паводка.
  • В селе Обуховское подтоплен подвал многоквартирного дома, электроснабжение отключено, жители от эвакуации отказываются.
  • Проведена экстренная эвакуация отдыхающих из санатория «Обуховский», эвакуировано 318 человек, среди которых 76 детей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Более 100 частных жилых домов и свыше 200 приусадебных участков подтоплено в Камышловском районе Свердловской области из-за паводка, сообщил глава района Олег Макарян.
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"В селе Калиновское подтоплено 175 приусадебных участков и 36 жилых домов. В зоне подтопления находятся 57 жителей, включая 12 детей. Два человека эвакуировались самостоятельно. В селе Обуховское зафиксировано подтопление 110 приусадебных участков и 76 жилых домов. В зоне подтопления находится 253 жителя, из них 53 ребенка. Один человек госпитализирован в Камышловскую ЦРБ" - написал Макарян на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он добавил, что в селе Куровское подтоплено 3 приусадебных участка и 1 жилой дом, и один человек от эвакуации отказался. По его данным, в Обуховском подтоплен подвал многоквартирного дома, там отключено электроснабжение, жители от эвакуации отказываются.
"В связи с подъемом воды проведена экстренная эвакуация отдыхающих из санатория "Обуховский". Всего эвакуировано 318 человек, среди которых 76 детей" - отметил Макарян.
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