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В Свердловской области паводок подтопил более 90 участков автодорог - РИА Новости, 14.07.2026
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15:42 14.07.2026
В Свердловской области паводок подтопил более 90 участков автодорог

В Свердловской области паводок подтопил 96 участков автодорог

© Фото : Алексей Никифоров/ВКонтактеПоследствия подтопления в Ирбитском районе Свердловской области
Последствия подтопления в Ирбитском районе Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Алексей Никифоров/ВКонтакте
Последствия подтопления в Ирбитском районе Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Паводок подтопил более 90 участков автодорог регионального значения в Свердловской области.
  • Из 96 подтопленных участков на данный момент остаются подтопленными 39, на 25 были зафиксированы разрушения элементов дорог.
  • В зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных домов и 1,2 тысячи приусадебных участков в 20 муниципальных образованиях.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Более 90 участков автодорог регионального значения подтопил паводок в Свердловской области, некоторые участки уже восстановили, на некоторых нужно дождаться падения уровня воды, сообщил замначальника регионального управления автодорог Олег Мелехов на пресс-конференции.
"Если у нас ежегодно фиксировалось от семи до десяти затоплений в период весеннего паводка, то на сегодняшний день у нас зафиксировано 96 случаев затопления участков автомобильных дорог регионального значения, среди которых даже оказалась дорога ЕкатеринбургНижний Тагил – Серов, основная артерия Свердловской области, которая практически на половину суток была перекрыта, пока не спала вода и не восстановили проезд", – рассказал Мелехов.
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По его словам, на данный момент из 96 участков все еще подтоплены 39, а на 25 были зафиксированы разрушения элементов дорог: в частности, размыв обочин, откосов и мостовых сооружений. На 15 из 25 проведены восстановительные работы, еще десяток стоит в очереди, пока не спадет вода. Люди не пострадали, подчеркнул он.
"За всю историю существования управления автомобильных дорог, а оно существует с 1997 года, мы не встречали такого уровня вопросов, которые возникали вследствие таких погодных явлений", - поведал Мелехов.
По последним данным регионального главка МЧС, на территории региона в 20 муниципальных образованиях в зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных домов и 1,2 тысячи приусадебных участков. В пунктах временного размещения находится 91 человек, включая 37 детей. Несколько муниципалитетов из-за паводка ввели режимы ЧС.
Гидрологическая обстановка остается напряженной, в ближайшие сутки прогнозируются сильные дожди и увеличение объемов сброса воды с гидротехнических сооружений, добавляли в главке во вторник.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, вызвав паводок в ряде муниципалитетов.
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ПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбургНижний ТагилМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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