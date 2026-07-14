Патрушев рассказал о разговоре с Обамой о внутренних делах России

Краткий пересказ от РИА ИИ Николай Патрушев в бытность секретарем Совета безопасности предупредил Барака Обаму о том, что Россия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и ответит зеркально при необходимости.

Обама искренне удивлялся и пояснял, что демократической Америке можно поступать так, как она считает нужным, а России — нельзя.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев рассказал в интервью РИА Новости, что в бытность секретарем Совета безопасности РФ на встрече с тогдашним президентом США Бараком Обамой в Вашингтоне предупредил, что Москва не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и при необходимости ответит зеркально, а тот говорил, что Москве нельзя это делать.

Патрушев в 2008-2024 годах занимал пост секретаря Совета безопасности РФ . В мае 2013 года Патрушев совершил рабочую поездку в США.

"Помню, я был принят в Вашингтоне Бараком Обамой, в то время президентом США. Я предупреждал его о том, что Россия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и, если нужно, ответит зеркально. А он искренне удивлялся и пояснял, что, мол, демократической Америке так поступать можно, а России – нельзя", - сказал Патрушев.