Патрушев рассказал о разговоре с Обамой о внутренних делах России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Патрушев в бытность секретарем Совета безопасности предупредил Барака Обаму о том, что Россия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и ответит зеркально при необходимости.
- Обама искренне удивлялся и пояснял, что демократической Америке можно поступать так, как она считает нужным, а России — нельзя.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев рассказал в интервью РИА Новости, что в бытность секретарем Совета безопасности РФ на встрече с тогдашним президентом США Бараком Обамой в Вашингтоне предупредил, что Москва не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и при необходимости ответит зеркально, а тот говорил, что Москве нельзя это делать.
"Помню, я был принят в Вашингтоне Бараком Обамой, в то время президентом США. Я предупреждал его о том, что Россия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и, если нужно, ответит зеркально. А он искренне удивлялся и пояснял, что, мол, демократической Америке так поступать можно, а России – нельзя", - сказал Патрушев.
Николаю Платоновичу Патрушеву 11 июля исполнилось 75 лет. В разные годы Патрушев занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Николай Патрушев имеет звание Героя России, удостоен многих наград, в том числе полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".