Патрушев рассказал об успехах международных встреч по безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ С 2010 года в России под эгидой Совета безопасности РФ ежегодно проводятся международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Николай Патрушев заявил, что благодаря этим встречам удалось наладить отношения с десятками стран-единомышленников и поддерживать контакты со 120 государствами мира.

Международные встречи высоких представителей стали международной платформой для обмена мнениями по вопросам безопасности в мире, в них участвуют представители органов безопасности разных стран.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ежегодные международные встречи по безопасности, начатые Советом безопасности РФ в 2000-х годах, обеспечили защиту интересов России во всех уголках мира, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В 2008-2024 годах Патрушев занимал пост секретаря Совета безопасности РФ . С 2010 года в России под эгидой Совбеза ежегодно проводятся международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Укрепление международного сотрудничества в области обеспечения безопасности стало одной из наших задач. Мы наладили отношения с десятками стран-единомышленников, в разные моменты поддерживали контакты разной интенсивности примерно со 120 государствами мира", - сказал он.

Проводились консультации на высоком и экспертном уровне, организовывались практические мероприятия, шел обмен опытом, реализовывались гуманитарные миссии, велись совместные научно-технические изыскания, добавил Патрушев.

"Особо отмечу успешный опыт проведения двенадцати ежегодных международных встреч высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Это огромная работа, которая приносила конкретные практические результаты, в том числе обеспечивая глобальное присутствие нашей страны и защиту ее интересов во всех уголках мира", - подчеркнул Патрушев.

Международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, задуманы как международная платформа для обмена мнениями по всем вопросам, связанным с безопасностью в мире. В этих встречах принимают участие секретари советов безопасности разных стран, помощники президентов и премьер-министров по вопросам национальной безопасности, отвечающие за силовой блок вице-премьеры, министры, а также руководители специальных служб и профильных международных структур.