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Патрушев рассказал об успехах международных встреч по безопасности - РИА Новости, 14.07.2026
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16:24 14.07.2026
Патрушев рассказал об успехах международных встреч по безопасности

Патрушев: международные встречи по безопасности обеспечили защиту интересов РФ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 2010 года в России под эгидой Совета безопасности РФ ежегодно проводятся международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
  • Николай Патрушев заявил, что благодаря этим встречам удалось наладить отношения с десятками стран-единомышленников и поддерживать контакты со 120 государствами мира.
  • Международные встречи высоких представителей стали международной платформой для обмена мнениями по вопросам безопасности в мире, в них участвуют представители органов безопасности разных стран.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ежегодные международные встречи по безопасности, начатые Советом безопасности РФ в 2000-х годах, обеспечили защиту интересов России во всех уголках мира, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В 2008-2024 годах Патрушев занимал пост секретаря Совета безопасности РФ. С 2010 года в России под эгидой Совбеза ежегодно проводятся международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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"Укрепление международного сотрудничества в области обеспечения безопасности стало одной из наших задач. Мы наладили отношения с десятками стран-единомышленников, в разные моменты поддерживали контакты разной интенсивности примерно со 120 государствами мира", - сказал он.
Проводились консультации на высоком и экспертном уровне, организовывались практические мероприятия, шел обмен опытом, реализовывались гуманитарные миссии, велись совместные научно-технические изыскания, добавил Патрушев.
"Особо отмечу успешный опыт проведения двенадцати ежегодных международных встреч высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Это огромная работа, которая приносила конкретные практические результаты, в том числе обеспечивая глобальное присутствие нашей страны и защиту ее интересов во всех уголках мира", - подчеркнул Патрушев.
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Международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, задуманы как международная платформа для обмена мнениями по всем вопросам, связанным с безопасностью в мире. В этих встречах принимают участие секретари советов безопасности разных стран, помощники президентов и премьер-министров по вопросам национальной безопасности, отвечающие за силовой блок вице-премьеры, министры, а также руководители специальных служб и профильных международных структур.
Николаю Платоновичу Патрушеву 11 июля исполнилось 75 лет. В разные годы Патрушев занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Николай Патрушев имеет звание Героя России, удостоен многих наград, в том числе полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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