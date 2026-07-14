Патрушев рассказал, как отстаивал интересы России на переговорах с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Патрушев в интервью РИА Новости рассказал о защите интересов России на переговорах с советниками президентов США по национальной безопасности.
- Патрушев подчеркнул важность диалога и донесения своей позиции в отношениях с оппонентами и партнерами.
- Он отметил, что на переговорах с советниками Обамы, Трампа и Байдена американцы и европейцы получали представление о позициях России.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал в интервью РИА Новости, как в должности секретаря Совета безопасности РФ отстаивал интересы России на переговорах с советниками президентов США по нацбезопасности, говоря им, где Москва не уступит, а что может быть предметом для обсуждения.
"Да, я всегда был сторонником поддержания контактов. Россия - великая военная держава, но никогда не отказывалась вести диалог ни с одной из стран мира", - сказал Патрушев.
Он подчеркнул, что доносить свою позицию, снимать проблемные моменты, развеивать озабоченности важно в отношениях и с оппонентами, и с партнерами.
"Мы проводили переговоры с советниками (президентов США - ред.) по национальной безопасности (Барака - ред.) Обамы, (Дональда - ред.) Трампа, (Джо - ред.) Байдена", - добавил Патрушев.
Он отметил, что переговоры не всегда были простыми, но, так или иначе, свою функцию выполняли.
"Американцы и европейцы получали представление о том, что для России неприемлемо, где наша страна не уступит, а где у нас есть пространство для переговоров и выработки решений", - сказал Патрушев.
Герою России Николаю Платоновичу Патрушеву 11 июля исполнилось 75 лет. В разные годы он занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Патрушев удостоен многих наград, является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".