Патрушев рассказал, как отстаивал интересы России на переговорах с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Николай Патрушев в интервью РИА Новости рассказал о защите интересов России на переговорах с советниками президентов США по национальной безопасности.

Патрушев подчеркнул важность диалога и донесения своей позиции в отношениях с оппонентами и партнерами.

Он отметил, что на переговорах с советниками Обамы, Трампа и Байдена американцы и европейцы получали представление о позициях России.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал в интервью РИА Новости, как в должности секретаря Совета безопасности РФ отстаивал интересы России на переговорах с советниками президентов США по нацбезопасности, говоря им, где Москва не уступит, а что может быть предметом для обсуждения.

Патрушев в 2008-2024 годах занимал пост секретаря Совета безопасности РФ

"Да, я всегда был сторонником поддержания контактов. Россия - великая военная держава, но никогда не отказывалась вести диалог ни с одной из стран мира", - сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что доносить свою позицию, снимать проблемные моменты, развеивать озабоченности важно в отношениях и с оппонентами, и с партнерами.

"Мы проводили переговоры с советниками (президентов США - ред.) по национальной безопасности (Барака - ред.) Обамы, (Дональда - ред.) Трампа, (Джо - ред.) Байдена", - добавил Патрушев.

Он отметил, что переговоры не всегда были простыми, но, так или иначе, свою функцию выполняли.

"Американцы и европейцы получали представление о том, что для России неприемлемо, где наша страна не уступит, а где у нас есть пространство для переговоров и выработки решений", - сказал Патрушев.