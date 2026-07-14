В Париже прошла акция протеста против участия ВСУ в параде 14 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ Несколько сотен человек вышли на акцию протеста в центре Парижа против участия боевиков ВСУ в параде по случаю Дня взятия Бастилии.

На параде по случаю Дня взятия Бастилии присутствовали более 20 глав государств и правительств, а также Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики.

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что парад, в котором приняли участие боевики ВСУ, не имеет отношения к французскому национальному празднику.

ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста в центре Парижа против участия боевиков ВСУ в параде по случаю Дня взятия Бастилии, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее французские СМИ сообщали, что парад по случаю Дня взятия Бастилии должен был стать демонстрацией результатов милитаризации страны. На мероприятии присутствовали более 20 глав государств и правительств, а также Владимир Зеленский , генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики.

"Мы не умрем за Украину", - гласит надпись на плакате, который нес один из участников акции протеста.

В демонстрации приняли участие порядка 600 человек. Одни из организаторов акции, лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что прошедший парад, в котором приняли участие боевики ВСУ, не имеет отношения к французскому национальному празднику.

"(На параде – ред.) не должно быть… Украины с Зеленским, который присутствует на мероприятии, а также представителей украинской армии, о которых известно, что они связаны с крайне экстремистскими, а то и неонацистскими элементами", - заявил Филиппо журналистам.