Президент Франции Эммануэль Макрон во время смотра войск на военном параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон во время смотра войск на военном параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже

© AP Photo / Thomas Padilla Президент Франции Эммануэль Макрон во время смотра войск на военном параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже

Макрон в последний раз принял парад по случаю Дня взятия Бастилии

Краткий пересказ от РИА ИИ В Париже прошел традиционный военный парад по случаю Дня взятия Бастилии, который стал последним для Эммануэля Макрона на посту президента Франции.

В параде приняли участие около 6,7 тысячи военных, включая 500 военнослужащих из стран "коалиции желающих", и было задействовано 315 единиц наземной техники, 31 вертолет и 98 самолетов.

На мероприятии присутствовали более 20 глав государств и правительств, в том числе Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Традиционный военный парад прошел в Париже по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии, он стал последним для Эммануэля Макрона на посту президента Франции.

Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Таким образом, в следующем году парад будет принимать уже преемник Макрона

Военное дефиле продлилось два часа. По Елисейским полям в пешем строю прошли около 6,7 тысячи военных, что стало самым большим числом участников для этого мероприятия. К французским солдатам присоединились 500 военнослужащих из стран так называемой "коалиции желающих", в том числе 25 украинцев.

В ходе парада были задействованы 315 единиц наземной техники, 31 вертолет и 98 самолетов, среди которых истребители Rafale и Mirage.

Французские СМИ ранее отмечали, что парад должен стать демонстрацией результатов милитаризации страны. На мероприятии присутствовали более 20 глав государств и правительств, а также Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики.