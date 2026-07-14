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Макрон в последний раз принял парад по случаю Дня взятия Бастилии - РИА Новости, 14.07.2026
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16:13 14.07.2026
Макрон в последний раз принял парад по случаю Дня взятия Бастилии

Макрон в последний раз принял военный парад по случаю Дня взятия Бастилии

© AP Photo / Thomas PadillaПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время смотра войск на военном параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон во время смотра войск на военном параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Президент Франции Эммануэль Макрон во время смотра войск на военном параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Париже прошел традиционный военный парад по случаю Дня взятия Бастилии, который стал последним для Эммануэля Макрона на посту президента Франции.
  • В параде приняли участие около 6,7 тысячи военных, включая 500 военнослужащих из стран "коалиции желающих", и было задействовано 315 единиц наземной техники, 31 вертолет и 98 самолетов.
  • На мероприятии присутствовали более 20 глав государств и правительств, в том числе Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Традиционный военный парад прошел в Париже по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии, он стал последним для Эммануэля Макрона на посту президента Франции.
Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Таким образом, в следующем году парад будет принимать уже преемник Макрона.
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Военное дефиле продлилось два часа. По Елисейским полям в пешем строю прошли около 6,7 тысячи военных, что стало самым большим числом участников для этого мероприятия. К французским солдатам присоединились 500 военнослужащих из стран так называемой "коалиции желающих", в том числе 25 украинцев.
В ходе парада были задействованы 315 единиц наземной техники, 31 вертолет и 98 самолетов, среди которых истребители Rafale и Mirage.
Французские СМИ ранее отмечали, что парад должен стать демонстрацией результатов милитаризации страны. На мероприятии присутствовали более 20 глав государств и правительств, а также Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики.
В последние несколько лет Франция значительно нарастила оборонные расходы и активизировала военную политику. В июле парламент страны окончательно принял обновленную версию законопроекта о военном программировании, которая предусматривает увеличение оборонного бюджета на 36 миллиардов евро до 2030 года.
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В миреФранцияПарижЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийМарк РюттеНАТОЕврокомиссияRafale
 
 
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