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Липидолог выделила главное преимущество грецких орехов - РИА Новости, 14.07.2026
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17:11 14.07.2026
Липидолог выделила главное преимущество грецких орехов

Врач Себко: в грецких орехах высокое содержание омега-3

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкГрецкие орехи
Грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высокое содержание омега-3 является главным преимуществом грецких орехов, так как эти вещества помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов, рассказала терапевт, липидолог "СМ-Клиника" Елена Себко.
  • Среди других полезных орехов терапевт выделила миндаль, фисташки, фундук и бразильский орех, каждый из которых имеет свои особенности и полезные свойства.
  • Оптимальная порция орехов — 25–30 граммов в день, так как они калорийны.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Высокое содержание омега-3 является главным преимуществом грецких орехов, так как эти вещества помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов, рассказала терапевт, липидолог "СМ-Клиника" Елена Себко.
"Его главным преимуществом считается высокое содержание растительных омега-3 жирных кислот (альфа-линоленовой кислоты). Эти вещества помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, обладают противовоспалительным действием и благоприятно влияют на работу головного мозга", - сказала Себко "Газете.Ru".
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По словам врача, грецкие орехи также содержат антиоксиданты и полифенолы, которые защищают клетки от окислительного стресса.
Среди других полезных орехов Себко выделила миндаль - он богат витамином Е и магнием, полезен для кожи, сосудов и нервной системы. Фисташки содержат меньше калорий, но богаты белком, клетчаткой и каротиноидами, которые поддерживают здоровье глаз, подчеркнула врач. Фундук, по ее словам, полезен для сосудов и соединительной ткани. Бразильский орех выделяется рекордным содержанием селена, однако с ним важно соблюдать осторожность, отметила Себко.
"Его главное достоинство - рекордное содержание селена. Этот микроэлемент необходим для нормальной работы иммунной системы и щитовидной железы. Однако именно с этим орехом важно соблюдать осторожность: одного-двух орехов в день обычно достаточно, поскольку избыток селена также нежелателен", - пояснила врач.
Себко добавила, что любые орехи калорийны, поэтому оптимальная порция - 25-30 граммов в день, что соответствует небольшой горсти.
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