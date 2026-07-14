Липидолог выделила главное преимущество грецких орехов

Краткий пересказ от РИА ИИ Высокое содержание омега-3 является главным преимуществом грецких орехов, так как эти вещества помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов, рассказала терапевт, липидолог "СМ-Клиника" Елена Себко.

Среди других полезных орехов терапевт выделила миндаль, фисташки, фундук и бразильский орех, каждый из которых имеет свои особенности и полезные свойства.

Оптимальная порция орехов — 25–30 граммов в день, так как они калорийны.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Высокое содержание омега-3 является главным преимуществом грецких орехов, так как эти вещества помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов, рассказала терапевт, липидолог "СМ-Клиника" Елена Себко.

"Его главным преимуществом считается высокое содержание растительных омега-3 жирных кислот (альфа-линоленовой кислоты). Эти вещества помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, обладают противовоспалительным действием и благоприятно влияют на работу головного мозга", - сказала Себко "Газете.Ru"

По словам врача, грецкие орехи также содержат антиоксиданты и полифенолы, которые защищают клетки от окислительного стресса.

Среди других полезных орехов Себко выделила миндаль - он богат витамином Е и магнием, полезен для кожи, сосудов и нервной системы. Фисташки содержат меньше калорий, но богаты белком, клетчаткой и каротиноидами, которые поддерживают здоровье глаз, подчеркнула врач. Фундук, по ее словам, полезен для сосудов и соединительной ткани. Бразильский орех выделяется рекордным содержанием селена, однако с ним важно соблюдать осторожность, отметила Себко.

"Его главное достоинство - рекордное содержание селена. Этот микроэлемент необходим для нормальной работы иммунной системы и щитовидной железы. Однако именно с этим орехом важно соблюдать осторожность: одного-двух орехов в день обычно достаточно, поскольку избыток селена также нежелателен", - пояснила врач.