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В Омске врачи извлекли клеща из века пятилетней девочки - РИА Новости, 14.07.2026
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11:59 14.07.2026
В Омске врачи извлекли клеща из века пятилетней девочки

В Омске врачи извлекли клеща, который впился в конъюнктиву века девочки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Омские врачи извлекли клеща, который впился в конъюнктиву века 5-летней девочки.
  • Родители заметили уплотнение у ребенка после двух дней на даче и обратились за медицинской помощью.
  • Клеща отправили на экспертизу, чтобы выяснить, представлял ли он опасность с точки зрения переноса инфекций.
ОМСК, 14 июл - РИА Новости. Омские врачи извлекли клеща, который впился в конъюнктиву века 5-летней девочки, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
По информации министерства, родители девочки обратились в кабинет неотложной помощи Клинической офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева в Омске, потому что у ребенка между ресницами появилось уплотнение с небольшой кровоточивостью. Родители заметили это после двух дней на даче.
"Медицинский осмотр показал наличие на конъюнктиве века глаза присосавшегося клеща. Паразит устроился настолько хитро, что разглядеть его можно было только с помощью щелевой лампы. Врач с ювелирной точностью провел процедуру извлечения членистоногого, не оставив в тканях никаких фрагментов", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что клеща отправили на экспертизу, чтобы выяснить, представлял ли он опасность с точки зрения переноса инфекций.
В минздраве напомнили, что при обнаружении клеща не стоит пытаться убрать его самостоятельно, так как это может привести к инфицированию или разрыву паразита. Следует без промедления обращаться к врачам.
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