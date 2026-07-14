В Омске врачи извлекли клеща из века пятилетней девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ Омские врачи извлекли клеща, который впился в конъюнктиву века 5-летней девочки.

Родители заметили уплотнение у ребенка после двух дней на даче и обратились за медицинской помощью.

Клеща отправили на экспертизу, чтобы выяснить, представлял ли он опасность с точки зрения переноса инфекций.

ОМСК, 14 июл - РИА Новости. Омские врачи извлекли клеща, который впился в конъюнктиву века 5-летней девочки, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

По информации министерства, родители девочки обратились в кабинет неотложной помощи Клинической офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева в Омске , потому что у ребенка между ресницами появилось уплотнение с небольшой кровоточивостью. Родители заметили это после двух дней на даче.

"Медицинский осмотр показал наличие на конъюнктиве века глаза присосавшегося клеща. Паразит устроился настолько хитро, что разглядеть его можно было только с помощью щелевой лампы. Врач с ювелирной точностью провел процедуру извлечения членистоногого, не оставив в тканях никаких фрагментов", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что клеща отправили на экспертизу, чтобы выяснить, представлял ли он опасность с точки зрения переноса инфекций.