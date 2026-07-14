Оман продолжает сотрудничество по восстановлению судоходства в Ормузе

Краткий пересказ от РИА ИИ Оман продолжает сотрудничество со всеми сторонами для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Оман подтверждает приверженность обязательствам, вытекающим из статуса государства — участника Конвенции ООН по морскому праву.

ДОХА, 14 июл - РИА Новости. Оман продолжает сотрудничество со всеми сторонами для восстановления судоходства в Ормузском проливе, говорится в заявлении министерства иностранных дел султаната.

"В свете обсуждений и предложений, касающихся судоходства в Ормузском проливе , министерство иностранных дел подтверждает, что султанат Оман продолжает прозрачное и беспристрастное сотрудничество со всеми сторонами в целях восстановления свободы судоходства в проливе в полном соответствии с нормами международного права", - отметил МИД в социальной сети Х

Министерство также подтвердило, что Оман по-прежнему "полностью привержен обязательствам, вытекающим из статуса государства — участника Конвенции ООН по морскому праву, и призывает все стороны уважать нормы международного права и соблюдать их".