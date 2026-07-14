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Оман продолжает сотрудничество по восстановлению судоходства в Ормузе - РИА Новости, 14.07.2026
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15:11 14.07.2026
Оман продолжает сотрудничество по восстановлению судоходства в Ормузе

Оман намерен восстановить судоходство в Ормузском проливе, несмотря на пошлины

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оман продолжает сотрудничество со всеми сторонами для восстановления судоходства в Ормузском проливе.
  • Оман подтверждает приверженность обязательствам, вытекающим из статуса государства — участника Конвенции ООН по морскому праву.
ДОХА, 14 июл - РИА Новости. Оман продолжает сотрудничество со всеми сторонами для восстановления судоходства в Ормузском проливе, говорится в заявлении министерства иностранных дел султаната.
"В свете обсуждений и предложений, касающихся судоходства в Ормузском проливе, министерство иностранных дел подтверждает, что султанат Оман продолжает прозрачное и беспристрастное сотрудничество со всеми сторонами в целях восстановления свободы судоходства в проливе в полном соответствии с нормами международного права", - отметил МИД в социальной сети Х.
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Министерство также подтвердило, что Оман по-прежнему "полностью привержен обязательствам, вытекающим из статуса государства — участника Конвенции ООН по морскому праву, и призывает все стороны уважать нормы международного права и соблюдать их".
Ранее власти Омана заявляли, что выступают против введения пошлин за проход через Ормузский пролив, так как придерживаются международного права.
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