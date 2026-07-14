В Херсонской области обесточены 14 округов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Энергетики восстанавливают энергоснабжение в Херсонской области, 14 муниципальных округов аварийно обесточены, сообщила утром во вторник компания "Херсонэнерго".

"Херсонэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК" информирует! 14.07.2026 (сегодня) в связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область", - говорится в сообщении.