Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области обесточены 14 округов - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 14.07.2026
В Херсонской области обесточены 14 округов

В Херсонской области обесточены 14 округов, ведется восстановление

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области произошло технологическое нарушение в энергосистеме, из-за чего 14 муниципальных округов остались без электричества.
  • Энергетики компании «Херсонэнерго» работают над восстановлением электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Энергетики восстанавливают энергоснабжение в Херсонской области, 14 муниципальных округов аварийно обесточены, сообщила утром во вторник компания "Херсонэнерго".
"Херсонэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК" информирует! 14.07.2026 (сегодня) в связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область", - говорится в сообщении.
Без света остались 14 муниципальных округов: Скадовский МО, Алешкинский МО, Голопристанский МО, Генический МО, Новотроицкий МО, Ивановский МО, Нижнесерогозский МО, Горностаевский МО, Каховский МО, Новокаховский ГО, Чаплынский МО, Каланчакский МО, Великолепетихский МО, Верхнерогачикский МО.
Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов, отметили в компании.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
В Херсонской области отразили массированную воздушную атаку
13 июля, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала