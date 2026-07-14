В Херсонской области обесточены 14 округов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области произошло технологическое нарушение в энергосистеме, из-за чего 14 муниципальных округов остались без электричества.
- Энергетики компании «Херсонэнерго» работают над восстановлением электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Энергетики восстанавливают энергоснабжение в Херсонской области, 14 муниципальных округов аварийно обесточены, сообщила утром во вторник компания "Херсонэнерго".
"Херсонэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК" информирует! 14.07.2026 (сегодня) в связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область", - говорится в сообщении.
Без света остались 14 муниципальных округов: Скадовский МО, Алешкинский МО, Голопристанский МО, Генический МО, Новотроицкий МО, Ивановский МО, Нижнесерогозский МО, Горностаевский МО, Каховский МО, Новокаховский ГО, Чаплынский МО, Каланчакский МО, Великолепетихский МО, Верхнерогачикский МО.
Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов, отметили в компании.