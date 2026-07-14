В "Руспродсоюзе" назвали самый подешевевший за месяц продукт

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России - средние цены снизились на 14,2%, подсчитали для РИА Новости в "Руспродсоюзе".

Кроме того, в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов вошли помидоры со снижением на 7,1% и яйца - на 6,6%.