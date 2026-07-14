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В "Руспродсоюзе" назвали самый подешевевший за месяц продукт - РИА Новости, 14.07.2026
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01:23 14.07.2026
В "Руспродсоюзе" назвали самый подешевевший за месяц продукт

Руспродсоюз: огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России

© iStock.com / Liudmila ChernetskaРезанный свежий огурец
Резанный свежий огурец - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© iStock.com / Liudmila Chernetska
Резанный свежий огурец . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России, средние цены снизились на 14,2%.
  • Помидоры и яйца также вошли в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов, со снижением цен на 7,1% и 6,6% соответственно.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России - средние цены снизились на 14,2%, подсчитали для РИА Новости в "Руспродсоюзе".
"Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России, средние цены на него в первую неделю июля снизились на 14,2% по сравнению с первой неделей июня", - рассказали в союзе.
Кроме того, в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов вошли помидоры со снижением на 7,1% и яйца - на 6,6%.
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