Биолог объяснила, зачем стирать новую одежду

По словам биолога, белые ткани отбеливают с помощью хлорки и перекиси водорода, а на хлопковой одежде могут оставаться пестициды. Кроме того, покупатель никогда не может знать, как именно перемещалась одежда до того, как попала в руки, на каких складах и в каких условиях она хранилась, а также были ли здоровы продавец и покупатели, которые примеряли вещь, отметила Лялина. Поэтому стирка, подчеркнула специалист, необходима.