Юрист объяснила, можно ли уйти с работы раньше за счет обеда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Закон не разрешает сотрудникам отказываться от обеденного перерыва, чтобы уйти домой пораньше, или изменять его время без согласия работодателя.
- Для использования обеденного перерыва в конце дня необходимо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору.
- Роструд разъясняет, что переносить обеденный перерыв на конец дня нельзя, так как перерыв должен делить рабочий день на части.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сотрудники часто хотят отказаться от обеденного перерыва, чтобы раньше уйти домой, но закон этого не разрешает без согласия работодателя. О том, как правильно оформить изменение графика, агентству "Прайм" рассказала партнер, руководитель практики трудового права международной консалтинговой компании O2 — STREAM Анастасия Зайцева.
По словам эксперта, время и продолжительность обеденного перерыва устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или соглашением сторон. Самостоятельно его перенести или отменить нельзя.
"Таким образом, самовольно установить или перенести время перерыва работник не вправе", — пояснила Зайцева.
Чтобы использовать обеденный перерыв в конце дня, нужно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. Иначе работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины. Юрист советует заранее обсуждать изменения графика с руководством.
Также следует учитывать и мнение Роструда на этот счет. Согласно разъяснениям, переносить обеденный перерыв на конец дня нельзя, поскольку перерыв для питания и отдыха должен делить рабочий день на части. Безусловно, указанное разъяснение не является нормативным актом, однако, его следует учитывать работодателю при оценке рисков при удовлетворении просьбы работника о переносе времени перерыва.