Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснила, можно ли уйти с работы раньше за счет обеда - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 14.07.2026
Юрист объяснила, можно ли уйти с работы раньше за счет обеда

Юрист Зайцева: отказаться от обеда без согласия работодателя нельзя

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфис
Офис - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Офис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Закон не разрешает сотрудникам отказываться от обеденного перерыва, чтобы уйти домой пораньше, или изменять его время без согласия работодателя.
  • Для использования обеденного перерыва в конце дня необходимо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору.
  • Роструд разъясняет, что переносить обеденный перерыв на конец дня нельзя, так как перерыв должен делить рабочий день на части.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сотрудники часто хотят отказаться от обеденного перерыва, чтобы раньше уйти домой, но закон этого не разрешает без согласия работодателя. О том, как правильно оформить изменение графика, агентству "Прайм" рассказала партнер, руководитель практики трудового права международной консалтинговой компании O2 — STREAM Анастасия Зайцева.
По словам эксперта, время и продолжительность обеденного перерыва устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или соглашением сторон. Самостоятельно его перенести или отменить нельзя.
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Бухгалтер объяснила, кому могут насчитать больше отпускных
11 июля, 02:10
"Таким образом, самовольно установить или перенести время перерыва работник не вправе", — пояснила Зайцева.
Чтобы использовать обеденный перерыв в конце дня, нужно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. Иначе работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины. Юрист советует заранее обсуждать изменения графика с руководством.
Также следует учитывать и мнение Роструда на этот счет. Согласно разъяснениям, переносить обеденный перерыв на конец дня нельзя, поскольку перерыв для питания и отдыха должен делить рабочий день на части. Безусловно, указанное разъяснение не является нормативным актом, однако, его следует учитывать работодателю при оценке рисков при удовлетворении просьбы работника о переносе времени перерыва.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Работающих россиян предупредили о масштабных изменениях в 2026 году
16 марта, 02:17
 
ОбществоФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Работа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала