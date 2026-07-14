Юрист объяснила, можно ли уйти с работы раньше за счет обеда

Краткий пересказ от РИА ИИ Закон не разрешает сотрудникам отказываться от обеденного перерыва, чтобы уйти домой пораньше, или изменять его время без согласия работодателя.

Для использования обеденного перерыва в конце дня необходимо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору.

Роструд разъясняет, что переносить обеденный перерыв на конец дня нельзя, так как перерыв должен делить рабочий день на части.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сотрудники часто хотят отказаться от обеденного перерыва, чтобы раньше уйти домой, но закон этого не разрешает без согласия работодателя. О том, как правильно оформить изменение графика, Сотрудники часто хотят отказаться от обеденного перерыва, чтобы раньше уйти домой, но закон этого не разрешает без согласия работодателя. О том, как правильно оформить изменение графика, агентству "Прайм" рассказала партнер, руководитель практики трудового права международной консалтинговой компании O2 — STREAM Анастасия Зайцева.

По словам эксперта, время и продолжительность обеденного перерыва устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или соглашением сторон. Самостоятельно его перенести или отменить нельзя.

"Таким образом, самовольно установить или перенести время перерыва работник не вправе", — пояснила Зайцева.

Чтобы использовать обеденный перерыв в конце дня, нужно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. Иначе работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины. Юрист советует заранее обсуждать изменения графика с руководством.