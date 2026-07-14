Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы Норвегии страдают от дефицита тактических перчаток из-за истекшего договора на поставку и помощи Украине.

В качестве альтернативы тактическим перчаткам вооруженные силы закупили рабочие перчатки, которые не всегда выдерживают военные реалии.

Помощь Киеву мешает поддерживать боеготовность Норвегии на должном уровне, приводя к нехватке одежды и оборудования.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Норвегии с весны страдают от дефицита тактических перчаток, которые вынуждены заменять рабочими из-за истекшего договора на поставку и помощи Украине, сообщает журнал Вооруженные силы Норвегии с весны страдают от дефицита тактических перчаток, которые вынуждены заменять рабочими из-за истекшего договора на поставку и помощи Украине, сообщает журнал Forsvarets forum , издаваемый ВС.

« "Еще до Пасхи на складах вооруженных сил по всей стране закончились тактические перчатки. В качестве альтернативы вооруженные силы закупили у других поставщиков рабочие перчатки, которые в основном предназначены для совершенно иного пользования, чем в бою", - пишет издание.

Как отмечает журнал, не все закупленные рабочие перчатки выдерживают военные реалии. В частности, в одной из школ для новобранцев перчатки износились еще до окончания призывного периода. Более того, одному из военных лагерей рабочие перчатки и вовсе не выдали.

По словам представителя организации материально-технического обеспечения ВС (FLO) Мариуса Дрейера, у дефицита тактических перчаток несколько причин. Первая и главная из них - это истечение договора на поставку. Он добавил, что скоро будет заключен новый.

"Вторая причина - это пожертвования Украине , это стало важнейшим приоритетом у верхов. То есть, часть запаса тактических перчаток была отдана как пожертвование", - приводит Forsvarets forum заявление Дрейера.

Среди других причин он также называет перерасход перчаток, а также то, что операционный бюджет покрывает не все расходы.

В декабре 2025 года Forsvarets forum сообщал, что помощь Киеву мешает поддерживать боеготовность Норвегии на должном уровне, приводя к существенной нехватке одежды и оборудования и даже остановке учений. Отмечалось, что в разных подразделениях вооруженных сил наблюдается нехватка термобелья, балаклав, защитных шлемов, обуви, средств защиты органов слуха и ряда других вещей.