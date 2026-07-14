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Норвежские военные остались без тактических перчаток из-за помощи Украине - РИА Новости, 14.07.2026
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19:12 14.07.2026
Норвежские военные остались без тактических перчаток из-за помощи Украине

Forsvarets forum: ВС Норвегии остались без тактических перчаток из-за Украины

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Kelly L. StreetВоеннослужащие армии Норвегии
Военнослужащие армии Норвегии - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Kelly L. Street
Военнослужащие армии Норвегии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Норвегии страдают от дефицита тактических перчаток из-за истекшего договора на поставку и помощи Украине.
  • В качестве альтернативы тактическим перчаткам вооруженные силы закупили рабочие перчатки, которые не всегда выдерживают военные реалии.
  • Помощь Киеву мешает поддерживать боеготовность Норвегии на должном уровне, приводя к нехватке одежды и оборудования.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Норвегии с весны страдают от дефицита тактических перчаток, которые вынуждены заменять рабочими из-за истекшего договора на поставку и помощи Украине, сообщает журнал Forsvarets forum, издаваемый ВС.
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"Еще до Пасхи на складах вооруженных сил по всей стране закончились тактические перчатки. В качестве альтернативы вооруженные силы закупили у других поставщиков рабочие перчатки, которые в основном предназначены для совершенно иного пользования, чем в бою", - пишет издание.
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Как отмечает журнал, не все закупленные рабочие перчатки выдерживают военные реалии. В частности, в одной из школ для новобранцев перчатки износились еще до окончания призывного периода. Более того, одному из военных лагерей рабочие перчатки и вовсе не выдали.
По словам представителя организации материально-технического обеспечения ВС (FLO) Мариуса Дрейера, у дефицита тактических перчаток несколько причин. Первая и главная из них - это истечение договора на поставку. Он добавил, что скоро будет заключен новый.
"Вторая причина - это пожертвования Украине, это стало важнейшим приоритетом у верхов. То есть, часть запаса тактических перчаток была отдана как пожертвование", - приводит Forsvarets forum заявление Дрейера.
Среди других причин он также называет перерасход перчаток, а также то, что операционный бюджет покрывает не все расходы.
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В декабре 2025 года Forsvarets forum сообщал, что помощь Киеву мешает поддерживать боеготовность Норвегии на должном уровне, приводя к существенной нехватке одежды и оборудования и даже остановке учений. Отмечалось, что в разных подразделениях вооруженных сил наблюдается нехватка термобелья, балаклав, защитных шлемов, обуви, средств защиты органов слуха и ряда других вещей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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