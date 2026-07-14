Сестра Грэма* принесла присягу в сенате США

Краткий пересказ от РИА ИИ Дарлин Грэм Нордон официально принесла присягу в качестве сенатора США от Южной Каролины.

Она временно займет место своего брата Линдси Грэма* до января 2027 года.

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Дарлин Грэм Нордон официально принесла присягу в качестве сенатора США от Южной Каролины, временно заняв место своего скоропостижно скончавшегося брата Линдси Грэма* до окончания его полномочий в январе 2027 года, следует из телевизионной трансляции.

В сенат новую представительницу Южной Каролины сопровождал ее сенатор-земляк Тим Скотт, а саму процедуру принятия присяги провел сенатор Чак Грассли, согласно трансляции.

В понедельник губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил о назначении Грэм Нордон временно исполняющей обязанности сенатора США вместо ее недавно скончавшегося брата.

Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.

Покойный Грэм* незадолго до кончины успел выиграть внутрипартийные праймериз к ноябрьским выборам в сенат, где его срок полномочий истекал в январе 2027 года. Сестра законодателя займет его место лишь временно: республиканцам штата теперь придется в экстренном порядке искать нового кандидата для участия в осенних выборах.