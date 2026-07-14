Краткий пересказ от РИА ИИ Новозеландский актер Сэм Нил, известный по фильму "Парк Юрского периода", перед смертью болел пневмонией.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Трехкратный номинант на премию "Золотой глобус", новозеландский актер Сэм Нил, известный по фильму "Парк Юрского периода", перед смертью болел пневмонией, сообщает газета Трехкратный номинант на премию "Золотой глобус", новозеландский актер Сэм Нил, известный по фильму "Парк Юрского периода", перед смертью болел пневмонией, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на подругу актера.

В понедельник портал 1news сообщал, что Нил умер в возрасте 78 лет. Семья актера в заявлении отметила, что его смерть была внезапной.

"Подруга Сэма Нила Рима те Вьята рассказала, что недавно актер болел пневмонией", - говорится в публикации.

В 2023 году Нилу диагностировали рак, однако он прошел курс химиотерапии и ему удалось победить болезнь.