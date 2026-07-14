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Актер Сэм Нил перед смертью болел пневмонией - РИА Новости, 14.07.2026
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15:00 14.07.2026

Актер Сэм Нил перед смертью болел пневмонией

© AP Photo / Invision/Richard ShotwellСэм Нил
Сэм Нил - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
Сэм Нил. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новозеландский актер Сэм Нил, известный по фильму "Парк Юрского периода", перед смертью болел пневмонией.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Трехкратный номинант на премию "Золотой глобус", новозеландский актер Сэм Нил, известный по фильму "Парк Юрского периода", перед смертью болел пневмонией, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на подругу актера.
В понедельник портал 1news сообщал, что Нил умер в возрасте 78 лет. Семья актера в заявлении отметила, что его смерть была внезапной.
"Подруга Сэма Нила Рима те Вьята рассказала, что недавно актер болел пневмонией", - говорится в публикации.
В 2023 году Нилу диагностировали рак, однако он прошел курс химиотерапии и ему удалось победить болезнь.
Нил также известен своими ролями в таких фильмах, как "Вторжение", "Сквозь горизонт" и "В пасти безумия". Актер также сыграл в сериале "Острые козырьки".
 
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