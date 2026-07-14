Цена нефти марки Brent поднялась выше 87 долларов за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть ускорили темпы роста.
- Стоимость барреля марки Brent впервые с 12 июня поднялась выше 87 долларов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста, при этом стоимость одного барреля марки Brent впервые с 12 июня поднялась выше 87 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.57 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,5% относительно предыдущего закрытия - до 87,05 доллара за баррель, показатель впервые с 12 июня поднялся выше 87 долларов.
Августовские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 3,52% - до 80,89 доллара за баррель.