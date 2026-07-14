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Ученые нашли способ превращения отходов виноделия в биодобавки - РИА Новости, 14.07.2026
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Наука
 
07:00 14.07.2026
Ученые нашли способ превращения отходов виноделия в биодобавки

В УрФУ поняли, как наиболее эффективно превращать отходы виноделия в БАДы

© Фото : Пресс-служба УрФУОбработка виноградной выжимки с помощью роторного испарителя в лаборатории УрФУ
Обработка виноградной выжимки с помощью роторного испарителя в лаборатории УрФУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Пресс-служба УрФУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые УрФУ в составе международного коллектива исследователей предложили новую методику высушивания отходов виноделия — виноградной выжимки, которая составляет 20–25% исходного сырья.
  • По их словам, методика позволяет продлить срок хранения виноградной выжимки и сохранить полезные фенольные соединения при температуре сушки от 45 до 60 градусов Цельсия.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Перерабатывать до четверти массы ягод, которая остается после производства вин, в препараты, укрепляющие здоровье, поможет новая методика высушивания отходов виноделия, предложенная учеными УрФУ в составе международного коллектива исследователей. Результаты представлены в Waste and Biomass Valorization.
Виноградная выжимка — это смесь кожицы, стеблей и косточек винограда, на которую приходится 20–25 процентов исходного сырья, объяснили в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). В настоящее время из этого побочного продукта производят пищевые и текстильные красители, кормовые добавки для домашнего скота или некоторые алкогольные напитки (например, граппу).
Однако такие применения не раскрывают потенциал виноградной выжимки как источника полезных для человека соединений, которые проявляют антиоксидантную, противомикробную и укрепляющую сосуды активность.
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"С этим сырьем есть проблема: свежие виноградные выжимки имеют высокую влажность (50–60 процентов воды по массе), поэтому они очень быстро "прокисают" и подвержены микробной порче, их нельзя долго хранить или эффективно перерабатывать. Поэтому первым и очень важным шагом в переработке выжимки является удаление воды (дегидратация), причем без разрушения полезных веществ из‑за нагрева", — рассказал один из авторов исследования, инженер‑исследователь Научно‑образовательного и инновационного центра химико‑фармацевтических технологий УрФУ Закир Хассан.
© Фото : Пресс-служба УрФУЗадание параметров ультразвуковой обработки виноградной выжимки
Задание параметров ультразвуковой обработки виноградной выжимки
Задание параметров ультразвуковой обработки виноградной выжимки
© Фото : Пресс-служба УрФУ
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© Фото : Пресс-служба УрФУВысушенная в печи виноградная выжимка
Высушенная в печи виноградная выжимка
Высушенная в печи виноградная выжимка
© Фото : Пресс-служба УрФУ
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Задание параметров ультразвуковой обработки виноградной выжимки
© Фото : Пресс-служба УрФУ
1 из 2
Высушенная в печи виноградная выжимка
© Фото : Пресс-служба УрФУ
2 из 2
Ученые университета при участии специалистов из Бангладеш определили температурную "золотую середину", которая позволяет продлить срок хранения виноградной выжимки и при этом незначительно повлиять на количество полезных фенольных соединений, к которым, к примеру, относятся "бодрящая" кофейная кислота и катехины, укрепляющие сосуды и защищающие ткани от свободных радикалов.
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"Если сушить виноградную выжимку в печке, то необходимо выдерживать температуру от 45 до 60 градусов Цельсия. Более высокая температура сушки приводит к разрушению фенольных соединений, и при этом не слишком сказывается на флавоноидах — веществах, которые тоже полезны для человеческого организма и придают винограду цвет", — рассказал Закир Хассан.
© Фото : Пресс-служба УрФУОбработка виноградной выжимки с помощью роторного испарителя в лаборатории УрФУ
Обработка виноградной выжимки с помощью роторного испарителя в лаборатории УрФУ
Обработка виноградной выжимки с помощью роторного испарителя в лаборатории УрФУ
© Фото : Пресс-служба УрФУ
1 из 3
© Фото : Пресс-служба УрФУФильтрование в процессе переработки отходов виноделия
Фильтрование в процессе переработки отходов виноделия
Фильтрование в процессе переработки отходов виноделия
© Фото : Пресс-служба УрФУ
2 из 3
© Фото : Пресс-служба УрФУЛабораторное исследование виноградной выжимки
Лабораторное исследование виноградной выжимки
Лабораторное исследование виноградной выжимки
© Фото : Пресс-служба УрФУ
3 из 3
Обработка виноградной выжимки с помощью роторного испарителя в лаборатории УрФУ
© Фото : Пресс-служба УрФУ
1 из 3
Фильтрование в процессе переработки отходов виноделия
© Фото : Пресс-служба УрФУ
2 из 3
Лабораторное исследование виноградной выжимки
© Фото : Пресс-служба УрФУ
3 из 3
Для экспериментов ученые использовали широко распространенное на производствах и профессиональных кухнях оборудование — конвекционную печь, конструкция которой позволяет прогревать содержимое равномерно. Из‑за доступности таких печей, как считают ученые, превращение виноградной выжимки в полезные вещества для продуктов питания и БАДов может быть внедрено повсеместно.
 
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