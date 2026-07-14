Глава НАСА расписался в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава НАСА Джаред Айзекман оставил подпись в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре.
- В гостевой книге он указал свой позывной — Rook.
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл - РИА Новости. Глава НАСА Джаред Айзекман оставил подпись в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре, передает корреспондент РИА Новости.
В гостевой книге гостиницы "Байконур" он оставил автограф и указал свой позывной - Rook (сокращение от англ. rookie - новичок, новобранец)
© РИА НовостиГлава НАСА Айзекман расписался в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре
© РИА Новости
Глава НАСА Айзекман расписался в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре
Айзекман прибыл на космодром в преддверии пуска ракеты с кораблем "Союз МС-29", на котором космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон отправятся на Международную космическую станцию.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов поблагодарил Айзекмана за то, что тот приехал поддержать международный экипаж.