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Глава НАСА расписался в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре - РИА Новости, 14.07.2026
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10:15 14.07.2026
Глава НАСА расписался в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре

Глава НАСА Айзекман оставил автограф в гостевой книге гостиницы на Байконуре

© РИА НовостиГлава НАСА Айзекман расписался в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре
Глава НАСА Айзекман расписался в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости
Глава НАСА Айзекман расписался в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава НАСА Джаред Айзекман оставил подпись в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре.
  • В гостевой книге он указал свой позывной — Rook.
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл - РИА Новости. Глава НАСА Джаред Айзекман оставил подпись в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре, передает корреспондент РИА Новости.
В гостевой книге гостиницы "Байконур" он оставил автограф и указал свой позывной - Rook (сокращение от англ. rookie - новичок, новобранец)
© РИА НовостиГлава НАСА Айзекман расписался в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре
Глава НАСА Айзекман расписался в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости
Глава НАСА Айзекман расписался в книге почетных гостей гостиницы на Байконуре
Айзекман прибыл на космодром в преддверии пуска ракеты с кораблем "Союз МС-29", на котором космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон отправятся на Международную космическую станцию.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов поблагодарил Айзекмана за то, что тот приехал поддержать международный экипаж.
Ракета Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-29 на стартовом стол площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Ракету с кораблем "Союз МС-29" установили на стартовый стол на Байконуре
11 июля, 08:26
 
Джаред АйзекманПетр ДубровАнна КикинаРоскосмосНАСА
 
 
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