В подмосковных Мытищах загорелся частный жилой дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мытищах вспыхнул пожар в частном жилом доме.
- Возгорание удалось локализовать на площади 240 квадратных метров.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Частный жилой дом загорелся на площади 240 квадратных метров в подмосковных Мытищах, возгорание удалось локализовать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На 1-й Вокзальной улице в Мытищах происходит горение частного жилого дома", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар удалось локализовать на площади 240 квадратных метров. Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.
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