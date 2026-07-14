В подмосковных Мытищах загорелся частный жилой дом

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Частный жилой дом загорелся на площади 240 квадратных метров в подмосковных Мытищах, возгорание удалось локализовать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, пожар удалось локализовать на площади 240 квадратных метров. Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.