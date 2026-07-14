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В подмосковных Мытищах загорелся частный жилой дом - РИА Новости, 14.07.2026
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13:55 14.07.2026
В подмосковных Мытищах загорелся частный жилой дом

В Мытищах частный дом загорелся на площади 240 квадратных метров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мытищах вспыхнул пожар в частном жилом доме.
  • Возгорание удалось локализовать на площади 240 квадратных метров.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Частный жилой дом загорелся на площади 240 квадратных метров в подмосковных Мытищах, возгорание удалось локализовать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На 1-й Вокзальной улице в Мытищах происходит горение частного жилого дома", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар удалось локализовать на площади 240 квадратных метров. Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.
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