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Опубликованы кадры задержания авторов провокационного ролика на фоне собора - РИА Новости, 14.07.2026
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22:10 14.07.2026 (обновлено: 22:12 14.07.2026)
Опубликованы кадры задержания авторов провокационного ролика на фоне собора

Полиция Кубани показала задержание авторов видео со шпагатом на фоне собора

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главное управление МВД России по Краснодарскому краю опубликовало кадры задержания двух краснодарцев за видео в шпагате между машинами на фоне собора.
  • Задержанные дали признательные показания и принесли извинения, заявив, что не хотели оскорбить чувства верующих.
КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Главное управление МВД России по Краснодарскому краю опубликовало кадры задержания двух краснодарцев, снявших видео в шпагате между машинами на фоне собора.
На видео двоих молодых людей в наручниках заводят в здание ведомства, затем они дают признательные показания и приносят извинения.
"Своими действиями мы ни в коем случае не хотели оскорбить чувства верующих. Мы очень сильно извиняемся за нашу глупость", - говорит один из задержанных.
Во вторник социальные медиа правого движения "Сорок Сороков" опубликовали видео, на котором молодой человек позирует, стоя в шпагате между двумя машинами. На заднем плане опубликованных кадров виден Войсковой собор князя Александра Невского, находящийся на улице Постовой в Краснодаре. Позже главк МВД России по Краснодарскому краю сообщил о задержании авторов видео, двоих краснодарцев 19 и 23 лет, уточнив, что проводится проверка, по итогам которой действиям молодых людей будет дана правовая оценка.
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