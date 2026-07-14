Опубликованы кадры задержания авторов провокационного ролика на фоне собора

Краткий пересказ от РИА ИИ Главное управление МВД России по Краснодарскому краю опубликовало кадры задержания двух краснодарцев за видео в шпагате между машинами на фоне собора.

Задержанные дали признательные показания и принесли извинения, заявив, что не хотели оскорбить чувства верующих.

КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Главное управление МВД России по Краснодарскому краю опубликовало кадры задержания двух краснодарцев, снявших видео в шпагате между машинами на фоне собора.

На видео двоих молодых людей в наручниках заводят в здание ведомства, затем они дают признательные показания и приносят извинения.

"Своими действиями мы ни в коем случае не хотели оскорбить чувства верующих. Мы очень сильно извиняемся за нашу глупость", - говорит один из задержанных.