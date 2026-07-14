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В МВД дали рекомендации по защите от спама - РИА Новости, 14.07.2026
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16:09 14.07.2026
В МВД дали рекомендации по защите от спама

МВД: для защиты от спама надо создать отельный электронный ящик для регистрации

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Fotolia / Elnur
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД России рекомендовало создать отдельный электронный ящик для регистраций на сайтах и подписок.
  • Ведомство советует не публиковать свой email и номер телефона в открытом доступе и не переходить по ссылкам из подозрительных писем.
  • В МВД рекомендуют проверять отправителя и настроить фильтры для блокировки подозрительных сообщений.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ посоветовало пользователям создать отельный электронный ящик для регистрации на сайтах и подписок, а также не публиковать свой email и номер телефона в открытом доступе, чтобы свести к минимуму спам и обезопасить личные данные.
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"Полностью избавиться от спама невозможно, но можно свести его к минимуму и обезопасить личные данные. Некоторые рекомендации: использовать разные адреса — создать отдельный электронный ящик для регистраций на сайтах, подписок и заказов, основную почту оставлять только для личных и рабочих контактов — так вероятность попасть в спам-базу будет ниже", - говорится в канале управления на платформе "Макс".

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Также в ведомстве советуют не переходить по ссылкам из подозрительных писем - правоохранители отметили, что даже если сообщение выглядит официально, нельзя нажимать на кнопки "подтвердить", "войти в аккаунт" или "узнать подробности".
Кроме того, всегда необходимо проверять отправителя - фишинговые сообщения часто маскируются под реальные компании, но в адресе отправителя можно заметить лишние символы, цифры или странные домены.
В МВД также рекомендуют настроить фильтры. Большинство почтовых сервисов автоматически определяют спам, однако, как добавляют в правоохранители, можно усилить фильтрацию вручную, добавив правила для блокировки подозрительных отправителей и ключевых слов.
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"Не публиковать свой email и номер телефона в открытом доступе — спамеры собирают контакты из соцсетей, с форумов и сайтов", - заключили в МВД.
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