Краткий пересказ от РИА ИИ
- Создатель сайта «Миротворец» Георгий Тука объявлен в федеральный розыск по уголовной статье.
- Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями с обнародованием данных журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, в том числе несовершеннолетних.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. База МВД РФ подтверждает объявление в федеральный розыск по уголовной статье создателя сайта "Миротворец" Георгия Туки*.
"Тука Георгий*.. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в ведомственной базе.
При этом не указывается, по какой статье разыскивается Тука*.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
В феврале 2026 года Росфинмониторинг включил Туку в перечень террористов в РФ.
*Включен Росфинмониторингом в список террористов.
Швыдкой внесен в базу украинского сайта "Миротворец"
14 апреля, 15:52