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МВД подтвердило объявление в розыск создателя сайта "Миротворец" - РИА Новости, 14.07.2026
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01:53 14.07.2026
МВД подтвердило объявление в розыск создателя сайта "Миротворец"

МВД подтвердило объявление в розыск создателя сайта "Миротворец" Георгия Туки

© Фото : Официальный веб-сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц УкраиныГеоргий Тука*
Георгий Тука* - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Официальный веб-сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Создатель сайта «Миротворец» Георгий Тука объявлен в федеральный розыск по уголовной статье.
  • Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями с обнародованием данных журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, в том числе несовершеннолетних.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. База МВД РФ подтверждает объявление в федеральный розыск по уголовной статье создателя сайта "Миротворец" Георгия Туки*.
"Тука Георгий*.. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в ведомственной базе.
При этом не указывается, по какой статье разыскивается Тука*.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
В феврале 2026 года Росфинмониторинг включил Туку в перечень террористов в РФ.​​
*Включен Росфинмониторингом в список террористов.
Специальный представитель президента РФ Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Швыдкой внесен в базу украинского сайта "Миротворец"
14 апреля, 15:52
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГеоргий ТукаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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