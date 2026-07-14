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В Москве установили более 1,5 тыс новых домовых и городских указателей - РИА Новости, 14.07.2026
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11:01 14.07.2026 (обновлено: 14:24 14.07.2026)
В Москве установили более 1,5 тыс новых домовых и городских указателей

Более 1,5 тыс указателей установили в Москве за первое полугодие

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИзготовление и установка домовых и уличных указателей в Москве
Изготовление и установка домовых и уличных указателей в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Изготовление и установка домовых и уличных указателей в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили за первое полугодие более 1,5 тысячи новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году уже установили 450 городских указателей и более 1 тысячи домовых", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
"Указатели помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к объектам транспорта, больницам и поликлиникам, театрам и кинотеатрам, социальным учреждениям. Например, на Смоленской площади появились указатели к Гербовому залу города Москвы, на Серпуховской площади - к Малому театру, на Большой Грузинской улице - к музею и культурно-просветительскому центру Владимира Даля", - рассказал Бирюков.
Он добавил, что также установлены указатели к храмам на территории Юго-западного административного округа.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с момента старта программы создания единой системы навигации в 2014 году на улицах Москвы появилось свыше 124 тысяч новых указателей.
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