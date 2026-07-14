Рейтинг@Mail.ru
В Москве потушили загоревшийся строительный кран - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 14.07.2026
В Москве потушили загоревшийся строительный кран

Спасатели потушили загоревшийся строительный кран в Москве

© РИА НовостиСтроительный кран
Строительный кран - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости
Строительный кран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели ликвидировали возгорание строительного крана на Северо-Восточной хорде в Москве.
  • Из-за пожара движение транспорта в сторону области было перекрыто по четырем полосам.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание строительного крана на Северо-Восточной хорде в Москве, предварительно, пострадавших нет, рассказали РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По данным Telegram-канала столичного департамента транспорта, движение по Северо-Восточной хорде в Москве в сторону области было перекрыто из-за возгорания строительного крана.
"Загорание крана ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что движение транспорта в сторону области из-за пожара было перекрыто по четырем полосам.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Синоптик рассказал об ожидаемом количестве осадков в июле в Москве
Вчера, 09:17
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала