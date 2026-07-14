В Москве потушили загоревшийся строительный кран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели ликвидировали возгорание строительного крана на Северо-Восточной хорде в Москве.
- Из-за пожара движение транспорта в сторону области было перекрыто по четырем полосам.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание строительного крана на Северо-Восточной хорде в Москве, предварительно, пострадавших нет, рассказали РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По данным Telegram-канала столичного департамента транспорта, движение по Северо-Восточной хорде в Москве в сторону области было перекрыто из-за возгорания строительного крана.
"Загорание крана ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что движение транспорта в сторону области из-за пожара было перекрыто по четырем полосам.