В Москве потушили загоревшийся строительный кран

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание строительного крана на Северо-Восточной хорде в Москве, предварительно, пострадавших нет, рассказали РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Он добавил, что движение транспорта в сторону области из-за пожара было перекрыто по четырем полосам.