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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 14.07.2026
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07:07 14.07.2026
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Позднякова: дождь и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве во вторник

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дождь в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве во вторник ожидаются небольшой дождь ночью и кратковременный дождь днем, может выпасть до 10 миллиметров осадков.
  • Температура воздуха в Москве составит ночью плюс 16–18 градусов, а днем — плюс 23–25 градусов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 25 градусов и дожди ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Москве во вторник ожидается небольшой дождь ночью, днем - кратковременный дождь. Может выпасть до 10 миллиметров осадков за день. Ветер будет северный со скоростью 5-10 метров в секунду", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в столице прогнозируется плюс 16 - плюс 18 градусов, по региону - плюс 13 - плюс 18 градусов. Дневная температура в Москве - плюс 23 - плюс 25 градусов, по области - плюс 20 - плюс 25 градусов.
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