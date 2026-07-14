Москвичам рассказали о погоде во вторник

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 25 градусов и дожди ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что минимальная температура в столице прогнозируется плюс 16 - плюс 18 градусов, по региону - плюс 13 - плюс 18 градусов. Дневная температура в Москве - плюс 23 - плюс 25 градусов, по области - плюс 20 - плюс 25 градусов.