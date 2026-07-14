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Приставы назвали средний размер долга по алиментам в Москве - РИА Новости, 14.07.2026
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06:20 14.07.2026
Приставы назвали средний размер долга по алиментам в Москве

ФССП: средний долг по алиментам в Москве составляет почти 250 тысяч рублей

© РИА Новости / Геннадий АносовСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Геннадий Аносов
Судебные приставы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер долга по алиментам в Москве составляет почти 250 тысяч рублей.
  • Среднестатистический должник по алиментам — это мужчина в возрасте 39–50 лет.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Средний размер долга по алиментам в Москве составляет почти 250 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в столичном главке Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.
"Средний размер задолженности по алиментам на одно исполнительное производство составляет 246 тысяч рублей", - сказали в службе.
Ранее РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП по Москве рассказали, что среднестатистический должник по алиментам - это мужчина в возрасте 39-50 лет.
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