Приставы назвали средний размер долга по алиментам в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средний размер долга по алиментам в Москве составляет почти 250 тысяч рублей.
- Среднестатистический должник по алиментам — это мужчина в возрасте 39–50 лет.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Средний размер долга по алиментам в Москве составляет почти 250 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в столичном главке Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.
"Средний размер задолженности по алиментам на одно исполнительное производство составляет 246 тысяч рублей", - сказали в службе.