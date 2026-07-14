Экипаж корабля "Союз МС-29" перешел на МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон перешли на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-29».
- Экипаж проведет на орбите 261 сутки, за это время российский экипаж выполнит 38 экспериментов и запланированы два выхода в открытый космос.
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл - РИА Новости. Космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон открыли люки корабля "Союз МС-29" и перешли на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала в 17.48 мск вторника с Байконура. В 20.52 "Союз МС-29" пристыковался к МКС.
На станции экипаж встретили российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
Дубров, Кикина и Менон проведут на орбите 261 сутки. За это время российский экипаж выполнит 38 экспериментов, запланировано два выхода в открытый космос - в ноябре 2026 и январе 2027 годов.
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