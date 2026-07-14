Рейтинг@Mail.ru
Экипаж корабля "Союз МС-29" перешел на МКС - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
23:56 14.07.2026
Экипаж корабля "Союз МС-29" перешел на МКС

Дубров, Кикина и Менон перешли на МКС

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-29 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" с космодрома Байконур
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон перешли на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-29».
  • Экипаж проведет на орбите 261 сутки, за это время российский экипаж выполнит 38 экспериментов и запланированы два выхода в открытый космос.
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл - РИА Новости. Космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон открыли люки корабля "Союз МС-29" и перешли на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала в 17.48 мск вторника с Байконура. В 20.52 "Союз МС-29" пристыковался к МКС.
На станции экипаж встретили российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
Дубров, Кикина и Менон проведут на орбите 261 сутки. За это время российский экипаж выполнит 38 экспериментов, запланировано два выхода в открытый космос - в ноябре 2026 и январе 2027 годов.
Член основного экипажа 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Роскосмоса Анна Кикина во время предполетной пресс-конференции экипажа корабля Союз МС-29. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Космонавт Кикина рассказала, почему укоротила волосы
13 июля, 17:43
 
НаукаБайконур (город)Сергей Кудь-СверчковСергей МикаевДжессика МеирЕвропейское космическое агентство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала