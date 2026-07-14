Экипаж корабля "Союз МС-29" перешел на МКС

БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл - РИА Новости. Космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон открыли люки корабля "Союз МС-29" и перешли на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости.

Дубров, Кикина и Менон проведут на орбите 261 сутки. За это время российский экипаж выполнит 38 экспериментов, запланировано два выхода в открытый космос - в ноябре 2026 и январе 2027 годов.