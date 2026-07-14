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"Роскосмос" и НАСА договорились о продлении работы МКС - РИА Новости, 14.07.2026
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Наука
 
22:23 14.07.2026 (обновлено: 23:16 14.07.2026)
"Роскосмос" и НАСА договорились о продлении работы МКС

"Роскосмос" и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года

© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Роскосмос" и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года.
  • До этого времени стороны будут выполнять совместные полеты экипажей.
  • После они продолжат координацию и обмен техническими аспектами для внедрения общего стандарта на собственных станциях.
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл — РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
«

"Договорились о трех основных вещах. Первое — продление совместной работы МКС до 2030 года", — сказал он на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-29" к станции.

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До этого времени будут выполняться и полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. А после стороны продолжат координацию и обмен техническими аспектами национальных орбитальных станций. Как пояснил глава НАСА Джаред Айзекман, речь идет об общих стандартах, которые можно будет использовать для станций обеих стран.
По словам Баканова, дату подписания соответствующего формального документа назвать пока сложно.
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"Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о перекрестных полетах в 2022 году, с тех пор его трижды продлевали. Они необходимы, чтобы хотя бы один член экипажа из каждой страны мог поддерживать работу своего сегмента станции при нештатных ситуациях или изменениях в расписании полетов.
Ранее во вторник корабль "Союз МС-29" доставил на МКС экипаж, состоящий из россиян Петра Дуброва и Анны Кикиной, а также американца Анила Менона. Продолжительность их миссии на станции должна составить 261 сутки. В российской программе — 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
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