"Роскосмос" и НАСА договорились о продлении работы МКС

"Договорились о трех основных вещах. Первое — продление совместной работы МКС до 2030 года", — сказал он на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-29" к станции.

"Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о перекрестных полетах в 2022 году, с тех пор его трижды продлевали. Они необходимы, чтобы хотя бы один член экипажа из каждой страны мог поддерживать работу своего сегмента станции при нештатных ситуациях или изменениях в расписании полетов.