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Корабль "Союз МС-29" доставил двух россиян и американца на МКС - РИА Новости, 14.07.2026
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Наука
 
20:58 14.07.2026 (обновлено: 21:18 14.07.2026)
Корабль "Союз МС-29" доставил двух россиян и американца на МКС

Корабль "Союз МС-29" с Дубровым, Кикиной и Меноном пристыковался к МКС

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корабль "Союз МС-29" пристыковался к МКС после трехчасового полета по сверхкороткой схеме.
  • Экипаж из двух российских космонавтов и одного американского астронавта перейдет на станцию через несколько часов.
  • Миссия продлится 261 сутки.
  • Она будет включать два выхода в открытый космос.
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл — РИА Новости. Корабль "Союз МС-29" пристыковался к Международной космической станции после трехчасового полета.
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с ним с Байконура в 17:48 мск. Полет проходил по сверхкороткой схеме. Корабль сделал два оборота вокруг Земли и пристыковался к узловому модулю "Причал" российского сегмента станции.
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В экипаже — космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Для Дуброва и Кикиной это второй полет в карьере, для Менона — первый.
Через несколько часов они откроют люки и перейдут на станцию. Их встретят россияне Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американцы Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
Продолжительность их миссии на станции должна составить 261 сутки. В российской программе — 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
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