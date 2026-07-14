Корабль "Союз МС-29" доставил двух россиян и американца на МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корабль "Союз МС-29" пристыковался к МКС после трехчасового полета по сверхкороткой схеме.
- Экипаж из двух российских космонавтов и одного американского астронавта перейдет на станцию через несколько часов.
- Миссия продлится 261 сутки.
- Она будет включать два выхода в открытый космос.
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл — РИА Новости. Корабль "Союз МС-29" пристыковался к Международной космической станции после трехчасового полета.
Космонавт оценил вероятность встретить инопланетян
13 июля, 18:00
В экипаже — космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Для Дуброва и Кикиной это второй полет в карьере, для Менона — первый.
Через несколько часов они откроют люки и перейдут на станцию. Их встретят россияне Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американцы Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
Продолжительность их миссии на станции должна составить 261 сутки. В российской программе — 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
Космонавт Кикина рассказала, почему укоротила волосы
13 июля, 17:43