Корабль "Союз МС-29" доставил двух россиян и американца на МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ Корабль "Союз МС-29" пристыковался к МКС после трехчасового полета по сверхкороткой схеме.

Экипаж из двух российских космонавтов и одного американского астронавта перейдет на станцию через несколько часов.

Миссия продлится 261 сутки.

Она будет включать два выхода в открытый космос.

БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл — РИА Новости. Корабль "Союз МС-29" пристыковался к Международной космической станции после трехчасового полета.

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с ним с Байконура в 17:48 мск. Полет проходил по сверхкороткой схеме. Корабль сделал два оборота вокруг Земли и пристыковался к узловому модулю "Причал" российского сегмента станции.

В экипаже — космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Для Дуброва и Кикиной это второй полет в карьере, для Менона — первый.

Через несколько часов они откроют люки и перейдут на станцию. Их встретят россияне Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американцы Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.