Мантуров пожелал успехов новому экипажу МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый вице-премьер России Денис Мантуров пожелал успехов в выполнении научных экспериментов новому экипажу МКС.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" стартовала 14 июля в 17:48 мск, а через 8 минут 49 секунд вывела корабль на орбиту.

На "Союзе МС-29" на МКС отправились космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон, они пробудут на станции 261 сутки.

БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров пожелал успехов в выполнении научных экспериментов новому экипажу МКС, который летит на станцию на корабле "Союз МС-29".

"Еще раз хотел от всех нас пожелать удачной экспедиции нашим космонавтам, астронавту из НАСА Петру, Анне и Анилу (Дуброву, Кикиной и Менону - ред.) удачной миссии", - сказал Мантуров на поздравлении стартового расчета после пуска ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29".

По его словам, новому экипажу предстоит долгие месяцы находиться на Международной космической станции и выполнить несколько выходов в открытый космос. Первый вице-премьер пожелал космонавтам, чтобы все эксперименты завершились положительным результатом.

Он отметил, что пуск проходит в год 65-летия полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Как указал Мантуров, за это время менялись ракеты и модернизировались пусковые комплексы, но ответственная задача обеспечения пуска сохранилась. В связи с этим вице-премьер поблагодарил стартовый расчет.