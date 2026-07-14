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Мантуров пожелал успехов новому экипажу МКС - РИА Новости, 14.07.2026
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19:07 14.07.2026
Мантуров пожелал успехов новому экипажу МКС

Мантуров пожелал успехов новому экипажу МКС, который летит на "Союз МС-29"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Денис Мантуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый вице-премьер России Денис Мантуров пожелал успехов в выполнении научных экспериментов новому экипажу МКС.
  • Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" стартовала 14 июля в 17:48 мск, а через 8 минут 49 секунд вывела корабль на орбиту.
  • На "Союзе МС-29" на МКС отправились космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон, они пробудут на станции 261 сутки.
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров пожелал успехов в выполнении научных экспериментов новому экипажу МКС, который летит на станцию на корабле "Союз МС-29".
"Еще раз хотел от всех нас пожелать удачной экспедиции нашим космонавтам, астронавту из НАСА Петру, Анне и Анилу (Дуброву, Кикиной и Менону - ред.) удачной миссии", - сказал Мантуров на поздравлении стартового расчета после пуска ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29".
По его словам, новому экипажу предстоит долгие месяцы находиться на Международной космической станции и выполнить несколько выходов в открытый космос. Первый вице-премьер пожелал космонавтам, чтобы все эксперименты завершились положительным результатом.
Он отметил, что пуск проходит в год 65-летия полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Как указал Мантуров, за это время менялись ракеты и модернизировались пусковые комплексы, но ответственная задача обеспечения пуска сохранилась. В связи с этим вице-премьер поблагодарил стартовый расчет.
Ракета стартовала в 17.48 мск 14 июля. Через 8 минут 49 секунд она вывела корабль на орбиту, стыковка с Международной космической станцией ожидается в 20.56. На "Союзе МС-29" на МКС отправились космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Они пробудут на станции 261 сутки.
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